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Akaryakıt tabelası değişiyor: Pazartesi günü pompaya yansıyacak

Akaryakıt tabelası değişiyor: Pazartesi günü pompaya yansıyacak

10:2017/11/2024, Pazar
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Akaryakıt tabelasına bir indirim bir zam gelirken Pazartesi gecesi indirim gelmesi bekleniyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarındaki değişim devam ediyor. İşte 18 Kasım 2024 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı ve İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları. İşte cevabı...

Petrol fiyatları dolardaki güçlenmenin etkisi ile haftalık kayıplarını derinleştirdi. Petrolde ibrenin tersine dönmesiyle akaryakıtta rafineri çıkış fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor. Bundan dolayı akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmaya devam ediyor.


Pazartesi indirim geliyor

Pazartesi gece yarısından itibaren olacak şekilde benzine indirim gelmesi bekleniyor. Pompadaki 62 kuruşluk indirimle benzin, İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek. Ancak motorine indirim beklenmiyor.


Güncel fiyatlar

Benzin litre fiyatı: 42.79 TL

Motorin litre fiyatı: 42.82 TL

Benzin litre fiyatı: 42.90 TL

Motorin litre fiyatı: 42.88 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL


İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.80 TL

Motorin litre fiyatı: 43.92 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL


ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 43.33 TL

Motorin litre fiyatı: 43.44 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

#Akaryakıt
#İndirim
#Ekonomi

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