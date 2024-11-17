Akaryakıt tabelası değişiyor: Pazartesi günü pompaya yansıyacak

Petrol fiyatları dolardaki güçlenmenin etkisi ile haftalık kayıplarını derinleştirdi. Petrolde ibrenin tersine dönmesiyle akaryakıtta rafineri çıkış fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor. Bundan dolayı akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmaya devam ediyor.
Pazartesi gece yarısından itibaren olacak şekilde benzine indirim gelmesi bekleniyor. Pompadaki 62 kuruşluk indirimle benzin, İstanbul'da 42.28, Ankara'da 42.71, İzmir'de 43.17 liraya gerileyecek. Ancak motorine indirim beklenmiyor.
Benzin litre fiyatı: 42.79 TL
Motorin litre fiyatı: 42.82 TL
Benzin litre fiyatı: 42.90 TL
Motorin litre fiyatı: 42.88 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
Benzin litre fiyatı: 43.80 TL
Motorin litre fiyatı: 43.92 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
Benzin litre fiyatı: 43.33 TL
Motorin litre fiyatı: 43.44 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL