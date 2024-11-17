Akaryakıt tabelası değişiyor: Pazartesi günü pompaya yansıyacak

Petrol fiyatları dolardaki güçlenmenin etkisi ile haftalık kayıplarını derinleştirdi. Petrolde ibrenin tersine dönmesiyle akaryakıtta rafineri çıkış fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor. Bundan dolayı akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmaya devam ediyor.