Yerli kenevir tohumu hazır sıra tesiste

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üretimini gündeme taşıdığı kenevirde, Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğiyle mücadelede yeni kuralları ortaya koyduğu Yeşil Mutabakat hareketliliği bekleniyor. Yerli ve milli kenevir çeşit geliştirme için Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen ‘Vezir’ ve ‘Narlı’ adı verilen iki kenevir tohumu mart ayında tescillendi.

SAPLARI AHŞAP YONGA OLACAK

Bu yıl vezir çeşidi Samsun Bafra ve Ambarköprü’de 20’şer dekar alanda ekildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki yıl vezir ve narlı tohumlarının 400’er dekar alanda ekilmesini planlıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Selim Aytaç, Yeni Şafak’a kenevirde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Prof. Aytaç, şöyle konuştu: “Ambarköprü’de, narlıyı ürettik. Önümüzdeki yıl 400 dekar kadar ekilebilir. Amasya’da ise vezir üretildi. İstenilirse 400 dekarda vezir ekilebilecek. Artık çeşitli üretime geçilecek. 2022 yılında kullanılacak tohumları çoğalttık. 2,5 ton civarında mahsul var. Sapları Ar-Ge amaçlı kullanacağız. Kompozit kullanımda, ahşap yonga kullanımında kullanacağız. Bütün malzemeleri değerlendireceğiz" diye konuştu.

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Selim Aytaç

BATI’DAN BÜYÜK İLGİ

Avrupalı firmaların da kenevire büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Aytaç, şöyle devam etti: "Kenevir, pamuğa destek olacak. Kenevir, sözleşmeli üretimle yapılıyor. Yabancı firmalar geliyor. Şu anda Fransızlar burada ve onlarla birlikte fizibilite çalışıyoruz. Bölgeyi geziyoruz, bölgedeki ekilebilir alanlar, mevcut durumları konuşuyoruz. Çok ilgi duyan firma var. Türkiye’deki firmalarla iş birliği yapmak için geldiler. Geçtiğimiz günlerde Alman firma geldi. Onlar da görüşmelerine devam ediyor."

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ALAN VE TOHUMDA HAZIRIZ

Alan ve tohum bakımından kenevirde hazır olduklarını söyleyen Prof.Dr. Aytaç, "Sanayi olarak henüz üretim yapacak bir tesis tamamlanmış değil. O nedenle üretim kısıtlı kalıyor" ifadelerini kullandı. Yeşil Mutabakat'tan dolayı da bir hareketlenme olacağını syleyen Prof. Dr. Aytaç, "Ülkemizde, kenevir gibi bir bitkinin birçok üründe kullanım oranı artacak hem de yeni alanlar çıkacak. Kompozit alanında kenevire büyük bir ilgi var. Sadece tekstil değil, günlük kullanım eşyaları için de yeşil mutabakat gereği sürdürülebilir üretim yapılmak zorunda" diye konuştu.

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YENİ İSTİHDAM KAPISI

Türkiye'nin iklim ve toprak bakımından kenevire uzak olmadığını söyleyen Prof. Dr. Aytaç, "Bu alan yeni istihdam anlamına da geliyor. Türkiye, önümüzdeki yıllarda kenevirden adını söz ettirecek konuma gelecek."