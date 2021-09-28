Yerli mini İHA ailesinin yeni üyesi yolda: BOYGA geliyor   

Dünyayı peşine takan Türk İHA ve SİHA'ları: Alım için sıraya girdiler

Türk savunma sanayinin ortaya çıkardığı İHA ve SİHA'lar tüm dünyanın ilgisini yakından çekerken, söz konusu hava araçlarının da sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye'nin yanı sıra dört ülkenin aktif olarak kullandığı insansız silahlı ve silahsız hava araçları için çok sayıda ülke ise sıraya girmiş durumda. Savunmadaki Türkler programı 10 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık bir hacme ulaşması beklenen insansız hava aracı pazarında Türkiye'nin serüvenini gündeme aldı.