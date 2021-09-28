Ekonomi Yerli mini İHA ailesinin yeni üyesi yolda BOYGA geliyor
SAVUNMA SANAYİ

Yerli mini İHA ailesinin yeni üyesi yolda: BOYGA geliyor   

Yerli ve milli insansız hava araçları üretiminde farklı kategorilerde çok önemli projelere imza atan Türk savunma sanayii, havan mühimmatı taşıyabilen döner kanatlı insansız hava aracı BOYGA ile kritik bir kabiliyet daha kazandı.

Haber Merkezi Diğer
Yerli mini İHA ailesinin yeni üyesi yolda: BOYGA geliyor
Boyga

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde tarihinin en verimli ve güçlü dönemlerinden birini yaşayan Türk savunma sanayii sahadaki ihtiyaçlara göre yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. TRT Haber'in aktardığına göre; SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çalışmalar kapsamında havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı insansız hava aracı BOYGA’nın uçuş görüntüsünü paylaştı.

Mühimmatı hedef üzerine bırakabiliyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen BOYGA’nın 81 mm havan mühimmatı bırakabildiği bilgisini veren SSB Başkanı Prof. Dr. Demir, söz konusu platformun geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde mühimmatı hedef üzerine bırakabildiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde tarihinin en verimli ve güçlü dönemlerinden birini yaşayan Türk savunma sanayii sahadaki ihtiyaçlara göre yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

  • Öte yandan SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından çalışmalar kapsamında havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı insansız hava aracı BOYGA’nın uçuş görüntüsünü paylaştı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen BOYGA’nın 81 mm havan mühimmatı bırakabildiği bilgisini veren SSB Başkanı Prof. Dr. Demir, söz konusu platformun geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde mühimmatı hedef üzerine bırakabildiğini söyledi.

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