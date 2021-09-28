Yerli mini İHA ailesinin yeni üyesi yolda: BOYGA geliyor   

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde tarihinin en verimli ve güçlü dönemlerinden birini yaşayan Türk savunma sanayii sahadaki ihtiyaçlara göre yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. TRT Haber'in aktardığına göre; SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çalışmalar kapsamında havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı insansız hava aracı BOYGA’nın uçuş görüntüsünü paylaştı.
Mühimmatı hedef üzerine bırakabiliyor
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen BOYGA’nın 81 mm havan mühimmatı bırakabildiği bilgisini veren SSB Başkanı Prof. Dr. Demir, söz konusu platformun geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde mühimmatı hedef üzerine bırakabildiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde tarihinin en verimli ve güçlü dönemlerinden birini yaşayan Türk savunma sanayii sahadaki ihtiyaçlara göre yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.
- Öte yandan SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından çalışmalar kapsamında havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı insansız hava aracı BOYGA’nın uçuş görüntüsünü paylaştı.
Yeni fonksiyonlarla farklı görevler üstlenecek Mini İHA geliştirmelerimizin son örneği #BOYGA Mühimmat Bırakan İHA!
BOYGA, 81 mm havan mühimmatını geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde hedef üzerine bırakıyor.
➡️ @STMDefence
➡️ @mkeresmi pic.twitter.com/BIwREnLJ92
Yeni fonksiyonlarla farklı görevler üstlenecek Mini İHA geliştirmelerimizin son örneği #BOYGA Mühimmat Bırakan İHA!
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen BOYGA’nın 81 mm havan mühimmatı bırakabildiği bilgisini veren SSB Başkanı Prof. Dr. Demir, söz konusu platformun geliştirilmiş balistik kestirim algoritması sayesinde mühimmatı hedef üzerine bırakabildiğini söyledi.