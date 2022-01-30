Yerli ve yabancı yatırımcıya müjde: Ayazağa’ya da bilişim vadisi

Türkiye’nin milli teknoloji geliştirme hamlesi kapsamında sayısı 92’ye ulaşan teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bu bölgelerden 73 tanesi faaliyetlerini aktif olarak sürdürürken 19’unun alt yapı çalışmaları devam ediyor. Son olarak İstanbul’un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi’nde bulunan 53 bin 253 metrekarelik alan, “Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi İstanbul Ek Alanı” olarak belirlendi.

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BÜROKRASİ AZALIRKEN YOĞUN TALEP KARŞILANACAK

Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi veya bilinen adıyla Bilişim Vadisi’ne ek tahsis edilen bu alan özellikle girişimcilerin bürokratik işlemlerini Kocaeli’deki bölgeye gitmeden gerçekleştirmelerini sağlayacak. Ek tesisin, Gebze’de artan girişimci talebini karşılamak üzere kurulacağı ifade ediliyor. Ayazağa’nın seçilmesi ise son yıllarda teknoloji şirketlerinin tercihi ve birçok start-up’ın konuşlandığı Levent bölgesine yakın olması açısından önemli bulundu. Bir bakıma, Gebze’deki Bilişim Vadisi, İstanbul’daki yerli ve yabancı yatırımcının ayağına geldi.

YERLİ PATENTTE 20 KAT ARTIŞ

Mevcut Bilişim Vadisi, 10 bin metrekarelik büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük Kuluçka Merkezi ve Bv İnkübatör programı ile girişimcilere fikirlerini geliştirebilecekleri uygun ofis ortamı sunuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 20 yılda Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı binde 5’ten yüzde 1,09’a çıktı. Ar-Ge istihdamı 6 kat artarak 200 bine, yerli patent sayısı da 20 kat artışla 8 bin 200’e ulaştı.

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TEKNOLOJİYE YENİ YATIRIM İMKANI

Söz konusu olumlu gelişmelerin altında yatan neden ise teknoloji bölgelerine yatırım olarak gösteriliyor. İcat çıkaranların ve fikri olanların desteklendiği tesisler yanında TÜBİTAK gibi kurumların destekleri sayesinde girişim ekosistemi gelişiyor. Geçtiğimiz yıl girişim sermayesi fonları bu alandaki projelere 1 milyar 552 milyon dolar yatırım yaptı.

7331 firma aktif çalışıyor

Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet göstererek Ar-Ge çalışmalarını yürüten toplam firma sayısı 7 bin 331’e ulaştı ve bu firmalarda 75 bin 657 personele istihdam sağlıyor. Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren 1542 firmanın akademisyenler tarafından kurulmuş olması önemli. Yabancı sermaye açısından incelendiğinde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde toplam 282 yabancı/yabancı ortaklı şirket bulunuyor. Bölgelerde faaliyet gösteren kurumlar tarafından tescil ettirilen patent sayısı 1409, başvuru süreci devam eden patent sayısı 3013'e çıkmış durumda. Teknoloji geliştirme bölgelerinde şimdiye kadar biten proje sayısı 43 bin 527 iken üzerinde çalışılan proje sayısı ise 12 bin 131’e ulaştı.