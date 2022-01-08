Yosundan jet yakıtı: Avrupa'nın ilk ve tek biyorafineri tesisi açıldı

Bakanı Mustafa Varank, tesiste üretilen yakıtla mini bir jet motorunu çalıştırarak ilk testi yaptı.

Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi (INDEPENDENT) kapsamında hayata geçirilen Avrupa’nın ilk ve tek karbon negatif biyorafineri tesisi açıldı. Alg (yosun) biyokütlesinden jet yakıtı elde etmek için tasarlanan tesis, lokomotif sektörlere yönelik yenilikçi, çevre dostu, yüksek katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar gerçekleştirecek.

Avrupa’nın ilk karbon negatif (hava temizleyici) biyorafinerisi” olma özelliğini taşıyan tesis, aynı zamanda Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerini de bugünden sağlıyor. Projenin 6 milyon avroluk bütçesinin yüzde 85’i Avrupa Birliği, yüzde 15’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı altında destekleniyor.

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Fatih Dönmez

DOĞAL KAYNAK ÜRETECEĞİZ

Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü’nde faaliyet gösterecek olan tesisin açılışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin katılımıyla dün gerçekleştirildi.

Törende konuşan Dönmez, Türkiye adına önemli bir Ar-Ge projesinin hayata geçtiğini aktarırken, “Fosil yakıtlara bağımlı olmadan tamamen alg dediğimiz yani yosun tabanlı doğal kaynaklar üreteceğiz” diye konuştu.

11 FARKLI SEKTÖRDE BİYOEKONOMİ MODELİ

Biyojet ve biyodizel yakıtların üretimine yönelik yürütülen Ar-Ge projesinde önemli bir yol kat edildiğini aktaran Dönmez, şunları söyledi: “Jet yakıtı projesinin Ar-Ge çalışmaları tamamlandı. Bugün açacağımız tesisle birlikte büyük ölçek üretime geçiliyor. 2022’nin ikinci çeyreğinde bütün testler ve sertifikasyon işlemleri tamamlanacak. İlk demo uçuşu bu yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yakıtların üretimi için gerekli yağlar kullanıldıktan sonra kalan yosun posasından farklı katma değerli ürünler üretilecek. Ayrıca, tesisin bütün enerji ihtiyacı rüzgar enerjisinden karşılanacak.” Dönmez bunun yanı sıra, sağlık, gıda, tarım, hayvancılık ve çevre gibi sektörler için 11 farklı yosun tabanlı biyoekonomi modelini hayata geçireceklerini söyledi.

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KAPASİTESİNİN %54’Ü YENİLENEBİLİR ENERJİDEN

Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamada üretimden tüketime kadar yeşil enerjiyi merkeze aldıklarını dile getiren Dönmez, biyokütle enerjisinin de son yıllarda ivme kazanan bir alan olduğunu kaydetti.

Dönmez, Türkiye’nin biyokütle kapasitesinin 2002’de 28 megavat olduğunu anımsatarak, “Biyokütle kurulu gücümüz 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin megavatı aştı. Toplam kurulu gücümüz ise şu an 99 bin 800 megavata ulaştı. İnşallah önümüzdeki 1-2 ay içerisinde toplam 100 bin megavat kurulu güce ulaşacağız” ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, elektrikte kurulu gücün yaklaşık yüzde 54’ünün de yenilenebilir enerji kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Mustafa Varank

Dışa bağımlılığı azaltacak hamle

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin temel ihtiyacı olan ya da cari açık verdiği birçok kritik ürünün bugün açılan biyorafineri tesisinde üretileceğini belirterek, burada elde edilecek biyoyakıtın uçuşlarda kullanılmasıyla enerjide dışa bağımlılığın ve karbon salımının azaltılacağını söyledi. Bakan Varank, tesislerde üretilecek biyoyakıt sayesinde enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün uygun maliyetli ve güvenli bir şekilde karşılanabileceğini bildirdi. Burada üretilecek biyoyakıtın uçaklarda kullanılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü aktaran Varank, “THY, burada üretilen biyoyakıtı kullanarak yılın ikinci yarısına gelmeden önce, ilk uçuşu gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

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TEKNOLOJİ Yosundan üretilen jet yakıtı 2022'de ilk kez uçaklarda kullanılacak