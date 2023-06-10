Ziraat Katılım her yıl 30 şube açacak

Kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, bankacılık sektöründe ilk 12 bankadan biri olurken, katılım bankacılığında ise ikinci sırada yer alıyor. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kuruluşun 8’inci yılında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ziraat Katılım’ın sektöre ciddi anlamda katkıda bulunduğunu söyleyen Özdemir, "Aktif büyüklüğümüzü 275 milyar liraya kadar taşıdık. Ülkemizin bankacılık sektöründe ilk 12 bankadan birisiyiz. Bankacılık sektörü yüzde 14 büyürken, biz 56 ilimizde 170 şubeye ulaştık. Her sene 30’a yakın şube açıyoruz” diye konuştu.

HEDEFİMİZ YÜZDE 15

Katılım sektöründeki oyunculardan en çok arzu edilenin beklenen kâr-zarar ortaklıklarını çoğaltmak olduğunu ifade eden Özdemir, katılım finans sektörünün bankacılık içinden aldığı payın 2000 başlarındaki yüzde 2-2,5 seviyelerinden, 2015’te yüzde 4,5 seviyesine çıktığına dikkati çekti.

“Katılım bankacılığının bankacılık sektöründeki payı yaklaşık yüzde 8,5 seviyesini geçmiş durumda” diyen Metin Özdemir, “Bu, 1,4 trilyonluk bir büyüklüğe işaret ediyor. Hedefimiz 2025 yılında yüzde 15 seviyesine ulaşmak” ifadesini kullandı. Özdemir, sektör ayrımı yapmadıklarını ve üretime, ihracata katkı sağlayan bütün sektörlere destek olduklarını vurguladı. Tarıma destek amacıyla şubeleşme faaliyetlerini de hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

KOBİ’LERE ARACILIK EDİYORUZ

Özdemir, pandemi döneminde İslam Kalkınma Bankası'ndan KOBİ'lere yönelik alınan finansman temininin ilk diliminin alındığını ve ikinci dilimiyle birlikte yaklaşık 100 milyon dolarlık bir finansman kaynağının sağlandığını vurguladı. Özdemir, işin bir tarafının da fon toplamak olduğunu ve toplanılan fonları kullandırarak vatandaşlara gelir ve kâr sağlandığını kaydederek, "Vatandaşlarımızın azami düzeyde getiri temin edebilmesi için hem sukuk,hem de katılım hesaplarının karması hibrit bir modelle daha fazla vatandaşın ve müşterinin getiri elde etmesi için 'Elibol' adı verilen ürün çıkardık" dedi. Metin Özdemir, Afrika’daki çalışmalara da hız verdiklerini, Sudan’nın ardından Somali’de de şube açmaya hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

İFM’de yerimizi alacağız

Metin Özdemir, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ile ilgili olarak şunları söyledi:”İFM’nin sadece Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak bir proje olmadığını hem Orta Doğu hem de Orta Asya Türk coğrafyasına hitap edecek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde kısa sürede finans merkezi unvanına da yakışır bir kapasiteye ulaşacak. Katılım finans sektörünün bir oyuncusu olarak orada yerini alan ilk kuruluşlardan birisi olacağız.”







