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Elektronik Harp nedir?

Dünyanın her yerinde ordular, elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesine ve kullanımına özel önem atfetmektedir. Bunun sebebi ise devletlerin savaş meydanında üstünlük elde ederek rakiplerini alt etmek için elektromanyetik spektrumu (EMS) kontrol etmenin kritik olduğuna inanmasıdır. Türkiye'nin çeşitli elektronik harp sistemleri bulunmaktadır. İşte elektronik harpa ilişkin detaylar...

15:59 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Elektronik harp

Elektronik harp

Ülkemizin savunma sanayiindeki kritik kazanımlarından biri de elektronik harp gücü oldu… Ankara’nın yol haritasını değerlendiren uzmanlar, Türkiye’nin ABD ve Rusya’nın yanında, tamamen kendi ekolünü geliştiren üçüncü ülke olabileceği görüşünde…Üstün silahlar ve taktikler, savaşların kazanılmasında daima avantaj sağlamışlardır. Tarih boyunca bu silah ve taktiklere karşı, karşı tedbirler alınmıştır. Elektronik harp da bunlardan bir tanesidir.

Elektronik Harp Nedir?

Üstün silahlar ve taktikler, savaşların kazanılmasında daima avantaj sağlamışlardır. Tarih boyunca bu silah ve taktiklere karşı, karşı tedbirler alınmıştır. Elektronik harp da bunlardan bir tanesidir.

Elektronik harp (EH) ve İngilizce telaffuzuyla Electronic Warfare (EW), ülkeler arasında, ülkelerin sahip olduğu teknoloji ve elde ettiği istihbarat bilgisine göre sürdürülen elektromanyetik spektrumun kontrolünü ele geçirme savaşıdır. Bu sayede, çeşitli tekniklerin kullanılmasıyla elektromanyetik tayfın düşman güçlerince kullanımını tamamen engellerken, dost güçlerce kullanımını askeri amaçlar doğrultusunda en faydalı hale getirmeyi hedefleyen bir sistemdir.

Türkiye'nin Elektronik Harp Sistemleri Nedir?

1-) KORAL Mobil Elektronik Destek ve Taarruz (ED/ET) Sistemi

2-) MİLKAR-3A3 Elektronik Harp Sistemi

3-) Taktik Elektronik Destek Podu (EDPOD)

4-) Radar İkaz Alıcı Sistem (RİAS)

5-) NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi (LETS)

Türkiye’nin elektronik harp geçmişi

Sancak'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini öğrendik. Daha önce bu alanda Koral’ı sıklıkla duyuyorduk. Peki Türkiye’nin elektronik harp geçmişi ne zamana kadar gidiyor?

Oğuz bazı dönüm noktalarını anlatmaya başlıyor ve maratonun başlangıç çizgisini 1953’e çekiyor… O yıl TSK envanterine giren ECM-47 sinyal istihbaratı uçaklarının Türkiye’nin ilk ciddi elektronik harp varlıkları olarak kabul edilebileceğini söylüyor.

“1990’ların ortasında ikinci dönemini yaşayan elektronik harp sistemlerimizin 2010 sonrası ise üçüncü ve modern dönemine girdiğini kabul edebiliriz” diyen Oğuz, bugünkü durumu şöyle anlatıyor:

“Modern dönemde güvenlik güçlerimiz radar ve haberleşme alanlarında büyük elektronik destek ve elektronik taarruz platformları olarak, havada E-7T HİK uçakları, CN235-100M (Milsis-23U) uçakları, MİLKAR-2U uçakları, ANKA-I İHA ve SIGINT podlu Bayraktar TB2’den yararlanırken, karada ise MUKAS, RAKAS, Milked 3A3, Milkar 3A3, Milked 4A2 (Karakulak), Milkar 4A2 (Sancak), Kara SOJ (Koral), REDET ve REDET II gibi sistemlerle düşmanları etkisizleştirmeye çalıştı.”


#elektronik harp
#savunma sanayi
#elektronik harp sistemleri
9 dakika önce
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Elektronik Harp nedir?