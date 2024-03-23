"Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Normal şartlarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaplara aktarılıyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını ise 25 ve 28’i arasında alıyor. Kamu kurumlarında çalışan memurlara ise maaş ödemeleri 15’inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Nisan ayında emekliler maaşlarıyla beraber bayram ikramiyesi ödemelerini alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin 2-5 Nisan ayında yapılacağını duyurmuştu. Peki Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ödeme takvimi...