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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ödeme takvimi...

"Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı bayram öncesinde maaşların yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi maaş ödemeleriyle birlikte 3.000 lira ikramiye alacak. Bayram tatilinin kamu çalışanları için uzatılmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Emekli maaşı ödeme günleri, tahsis numarasına göre yapılırken memurlar ise 15’inden sonra maaş alıyor. Peki Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ödeme takvimi...

14:45 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiye ödeme takvimi 2024
Emekli bayram ikramiye ödeme takvimi 2024

"Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Normal şartlarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaplara aktarılıyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını ise 25 ve 28’i arasında alıyor. Kamu kurumlarında çalışan memurlara ise maaş ödemeleri 15’inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Nisan ayında emekliler maaşlarıyla beraber bayram ikramiyesi ödemelerini alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin 2-5 Nisan ayında yapılacağını duyurmuştu. Peki Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ödeme takvimi...

NİSAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılıyor.


Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında emeklilere bayram ikramiyesi ile beraber maaş ödemeleri öne çekilerek bayramdan önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 8-9 Nisan’da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.


Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.


Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı’nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.


EMEKLİLER NİSAN AYINDA İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi 2024 yılının Nisan ayında maaşlarının yanı sıra ikramiye ödemesi de alacak.


Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi %50 artışla birlikte 3.000 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.


GEÇTİĞİMİZ YIL EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATIRILDI

2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14,16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan’da yatırıldı.

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23 dakika önce
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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ödeme takvimi...