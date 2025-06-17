Emlak sektöründe fiyatlar yükseldikçe ev bulmak da zorlaştı. Fakat bu kira artışlarının yapay bir sebebi var. Ekol TV'den Mahmut Keşan'ın haberine göre, İstanbul Şişli'de aynı daire üç ayrı emlakçı tarafından üç farklı fiyata ilana konuldu. 47 bin, 49 bin ve 53 bin liradan internete koyulan daireler aynı eve aitti. Emlakçılar bu şekilde suni fiyat artışı peşinde. Uzmanlar ise bu konuda uyarıda bulunuyor.