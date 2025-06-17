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Emlak piyasasında yeni yöntem: Tek daire, üç ayrı fiyat

Emlak piyasasında yeni yöntem: Tek daire, üç ayrı fiyat

22:0417/06/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Emlak piyasasında yeni yöntem: Tek daire, üç ayrı fiyat
Emlak piyasasında yeni yöntem: Tek daire, üç ayrı fiyat

İstanbul Şişli'de bir daireye ilişkin farklı fiyatlarla verilen ilanlar, emlak piyasasındaki fiyat artışlarının doğallığına dair soru işaretlerini gündeme getirdi. Aynı konut için üç ayrı emlak ofisinin 47 bin, 49 bin ve 53 bin TL olarak belirlediği kira bedelleriyle ilan yayınladığı tespit edildi.

Emlak sektöründe fiyatlar yükseldikçe ev bulmak da zorlaştı. Fakat bu kira artışlarının yapay bir sebebi var. Ekol TV'den Mahmut Keşan'ın haberine göre, İstanbul Şişli'de aynı daire üç ayrı emlakçı tarafından üç farklı fiyata ilana konuldu. 47 bin, 49 bin ve 53 bin liradan internete koyulan daireler aynı eve aitti. Emlakçılar bu şekilde suni fiyat artışı peşinde. Uzmanlar ise bu konuda uyarıda bulunuyor.


Suni fiyat mevzuata aykırı: 160 bin TL'ye varan ceza

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç bu şekilde verilen ilanların fiyat dengesizliğine neden olduğunu vurguladı. Şenay, “İlanlar mutlaka tek fiyat üzerinden verilmeli. Farklı rakamlar piyasada kiraların suni olarak artmasına sebep oluyor” dedi.

Aynı daireye ilişkin birden fazla farklı ilan verilmesinin yasal olmasının yanı sıra aynı ürüne dair birden fazla farklı içerikte ilan vermek mevzuata aykırı. Bu tarz mevzuata aykırı ilanlar için 160 bin TL'ye varan para cezası da uygulana bilmekte.


#Emlak Piyasası
#Emlak sahtekarlığı
#Daire fiyatları
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Emlak piyasasında yeni yöntem: Tek daire, üç ayrı fiyat