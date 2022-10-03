Erkeğin altın takması haram mı? Neden haram?

İslam dininde erkeklerin birtakım giyim ve süs eşyaları giymesi, takması caiz görülmemiştir. Bunlardan birisi ipekten yapılmış giyim eşyaları, diğeri de altındır. Hadisle sabit olan bu konu hakkında Diyanetin de açıklamaları bulunuyor. Erkeğin altın takması ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ERKEĞİN ALTIN TAKMASI HARAM MI? DİYANETİN AÇIKLAMASI

’Erkek için altın Peygamber efendimiz zamanında yasaklamış. Bu uygulama günümüzde de devam ediyor mu?’’ sorusuna Diyanet;

‘’Bu yasak Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sahi hadisiyle sünnetiyle belirlenmiş, o günden bugüne değişen bir şey yoktur. Altın kadına kadına yakışır, kullanım amacı süstür. İpekte öyledir, kadına özgü şeylerdir bunlar. O yüzden Hz. Peygamberin yasağı bugünde geçerlidir.’’ ifadelerini kullandı.

REKLAM

Videolu Anlatım

ERKEĞİN ALTIN TAKMASI NEDEN HARAM?

İslam âlimlerinin çoğunluğu erkeğin altın kullanımının haram kılınışının sebebinin israf ve övünme olduğunu belirtmiştir.

İbni Abbas Radıyallahu Anhümâ’dan rivayet edildiğine göre; Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamın elinde altın bir yüzük gördü, onu çıkardı ve attı. Sonra da şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz ateşten bir köze yönelip, onu eline mi alıyor?” Hz. Peygamber gittikten sonra o adama:

‘’Yüzüğünü al da ondan uygun bir şekilde faydalan, denildi.’’

Bu kişi ise: ’’Hayır Allah’a yemin ederim ki Allah Resûlü onu attıktan sonra onu ebediyyen almayacağım, dedi.’’ (Müslim, Libâs 52)

REKLAM

Bu hadis, altın kullanmanın erkekler için câiz olmadığını, bir kere daha teyid etmiş oluyor. Bu yasağın, keyfi kullanımı, süs ve ziynet eşyası olarak kullanmayı kapsadığını ifade etmeliyiz. Süs ve ziynet eşyası kadına has bir şey olduğu için erkeğin kadına benzememesi için de yasaklanmış olabileceği anlamını çıkartabiliriz.

Zaruri haller olarak kabul edilen durumlar, vücudun bir uzvuna altından ek konulması, süs için olmayan diş kaplamaları, tedavi niteliği taşıdığı için bu kapsamın dışında mütalaa edilir.

ERKEĞİN ALTIN TAKMASIYLA İLGİLİ HADİSLER

> "Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir." Ebu Davud, Libâs, 12; İbn Mace, Libâs, 19

> Peygamber Efendimiz (SAV)'in “"Hz. Peygamber sağ eline ipeği, sol eline de altını aldı ve ‘Bu ikisi de ümmetimin erkeklerine haramdır.’ buyurdu. (Ebu Davud, Libas, 14; Nesaî, Zînet, 40)''

REKLAM

> Daha sonra da şöyle buyurdu: “Sizden biriniz ateşten bir kor alıyor da, onu eline koyuyor.” Efendimiz (SAV), oradan ayrılınca yüzüğün sahibine etrafındaki kişiler, “Yüzüğünü yerden al da onunla faydalanırsın.” dediler. Fakat o zat, “Hayır, vallahi onu ebediyyen almam. Çünkü onu Resulullah (a.s.m.) attı.” dedi. Müslim, Libas ve’z-zînet: 53.

ERKEĞİN ALTIN TAKMASIYLA İLGİLİ AYET

Kuranda altının erkeğe haram edildiğine dair net bir ayet yoktur. Bu konuyla ilgili sadece hadisler bulunmaktadır.