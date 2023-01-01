Erzurumspor FK 4-0 Altay Maç Özeti
BB Erzurum Trendyol 1. Lig 5. haftasında evinde İzmir temsilcisi Altay’ı ağırladı. Maç Erzurumspor’un 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Erzurum bu sonuçla birlikte sezonun ilk galibiyetini alarak 8. sırada yer aldı. Erzurumspor FK - Altay maç özeti haberimizde.
ERZURUMSPOR FK - ALTAY MAÇ ÖZETİ
ERZURUMSPOR FK - ALTAY MAÇ ÖZETİ
ERZURUMSPOR FK - ALTAY MAÇ SONUCU VE İSTATİSTİKLERİ
ERZURUMSPOR FK - ALTAY MAÇ SONUCU VE İSTATİSTİKLERİ
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Altay
#Erzurumspor FK
#Trendyol Süper Lig
24 dakika önce