Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu 1. haftasında Şanlıurfaspor evinde Altay’ı konuk etti. Maç Şanlıurfaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 6’ Muhammet Arslantaş (pen.), 58’ Abdullah Aydın ve 63’ Marco Paixao’dan geldi. Şanlıurfaspor sezona galibiyetle başlayarak 3 puanın sahibi oldu. Şanlıurfaspor - Altay maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.