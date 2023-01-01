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Erzurumspor sezonun ilk galibiyetini aldı: Erzurumspor FK 4-0 Altay

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Erzurumspor FK evinde Altay’ı konuk etti. Erzurum maçtan 4-0 galip ayrıldı. Eren tozlu 2 gol kaydederek galibiyette büyük rol oynadı. Goller dakika 20’ Celal Hanalp, 38’ ve 45’ Eren Tozlu, (2) 86’ Mikhael Rosheuvel’den geldi. Erzurum FK bu sonuçla puanını 6’ya çıkararak 8. sırada yer aldı. Altay ise 3 puanla 16. sırada yer aldı. Erzurumspor FK - Altay maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

17:58 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Erzurumspor FK 4-0 Altay Maç Özeti

Erzurumspor FK 4-0 Altay Maç Özeti

BB Erzurum Trendyol 1. Lig 5. haftasında evinde İzmir temsilcisi Altay’ı ağırladı. Maç Erzurumspor’un 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Erzurum bu sonuçla birlikte sezonun ilk galibiyetini alarak 8. sırada yer aldı. Erzurumspor FK - Altay maç özeti haberimizde.

ERZURUMSPOR FK - ALTAY MAÇ ÖZETİ

Erzurumspor FK - Altay maç özetini izlemek için

ERZURUMSPOR FK - ALTAY MAÇ SONUCU VE İSTATİSTİKLERİ

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ



#Altay
#Erzurumspor FK
#Trendyol Süper Lig
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Erzurumspor sezonun ilk galibiyetini aldı: Erzurumspor FK 4-0 Altay