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Euro yükselişe mi geçecek? Uzman isim tahminini duyurdu

Euro yükselişe mi geçecek? Uzman isim tahminini duyurdu

15:4718/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Euro yükselecek mi?
Euro yükselecek mi?

ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler sonrası dolar gerilerken, euro yeniden güç kazanarak yatırımcıların dikkatini üzerine çekti. Piyasa uzmanı Pesole, spekülatörlerin dolar aleyhine pozisyon almaya devam ettiğini ve bunun euronun yükselişini destekleyebileceğini belirtti. Peki Euro ne zaman yükselecek?

Piyasalarda gözler, önümüzdeki süreçte Fed’in faiz kararları ve Avrupa’daki ekonomik gelişmelere çevrilmiş durumda. Euro/dolar paritesindeki hareketlilik, küresel ekonomik görünüm açısından da yakından izlenmeye devam ediyor. ABD’de açıklanan ekonomik veriler sonrası dolar değer kaybederken, euro karşısında güç kaybeden dolar için analistler yeni bir yön arayışının sinyalini veriyor. ABD tahvil getirilerindeki gerilemeyle birlikte dolar, euro karşısında dördüncü haftalık kaybına hazırlanıyor. Piyasalarda ise euro için yukarı yönlü beklentiler güç kazanıyor.

Hafta başında ABD-Çin ticaret ateşkesi sonrası dolar kısa süreli bir yükseliş yaşasa da, salı ve perşembe günü gelen veriler bu ivmeyi tersine çevirdi. Euro, bu gelişmelerin ardından dolar karşısında güç kazandı.

Euro yükselecek mi?

Piyasa uzmanı Pesole, spekülatörlerin dolar aleyhine pozisyon almaya devam ettiğini ve bunun euronun yükselişini destekleyebileceğini belirtti. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl içerisinde iki faiz indirimi yapması beklenirken, doların daha zayıf bir seyre yönelme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Pesole, “Euro için 1,120 seviyesi kısa vadede güçlü bir destek noktası olabilir. Ancak devam eden dolar satışlarıyla birlikte 1,130 seviyesinin test edilmesi daha olası hale geliyor” yorumunda bulundu.

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Euro yükselişe mi geçecek? Uzman isim tahminini duyurdu