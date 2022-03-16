Altın yorumu: FED açıklamasından sonra altın düşer mi yükselir mi?

16 Mart altın yorumları, FED faiz kararı öncesinde yatırımcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor. FED'in faiz artırımı ile yurt içinde altının nasıl bir seyir izleyeceği vatandaşlar tarafından meerak ediliyor.

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Parasal sıkılaşma ile piyasdan dolar çekilimi bir miktar artacaı için yurt içi piyasada da altın bir müktar yükselebilir. Ancak dolar fiyatlanmasını faiz artışına göre önceden yapmış ise altında bir artış olmayabilir.

ABD MERKEZ BANKASI FED FAİZ ARTIRACAK MI?

Şubat ayı ABD enflasyon rakamları ABD için pek de iç açıcı gelmedi. Enflasyonun rekor kırdığı ABD'de faiz artırşı sesleri daha güçlü gelmeye başladı. ABD enflasyonu Şubat ayında aylık bazda 0,8 artış gösterdi. Yıllık bazda ise 7.9 artış gösterdi. ABD merkez bankasının (Fed) faiz oranlarını yükseltmesi bekleniyor.

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GRAM ALTIN FİYATLARI 16 MART ÇARŞAMBA

Gram altın fiyatları 16 Mart Çarşamba günü saat 15:30’da kaydedilen güncel verilere göre 907,34 lira alış ve 910,06 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 16 MART ÇARŞAMBA

Çeyrek altın fiyatları 16 Mart Çarşamba günü saat 15:30'da kaydedilen verilere göre 1.454,19 lira alış ve 1486,29 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

909,05

909,20

ÖZGÜN FED Faiz Kararı Son Dakika: Yüzde Kaç Olacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?