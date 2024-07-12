Patoz ücretinin saatinin 2 bin 500 lira olduğunu dile getiren Soydan, "Aracı, dayıbaşı 15 işçiye kadar 900, 15 işçiden fazlası 1000 lira olarak bir tavsiye niteliğinde bir karar Ziraat Odalarımız tarafından alınmıştır. Üreticilerimize, çalışanlarımıza, işçilerimize, kamuoyuna, sektöre hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu. Toplantıda, Soydan'a, ilçelerdeki Ziraat Odası başkanları da eşlik etti.