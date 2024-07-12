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Günlük fındık yevmiyesi ve Patoz ücretinin saati belli oldu

Fındık toplama sezonu yaklaşırken, hem işçiler hem de üreticiler tarafından işçi yevmiye fiyatı merak ediliyor. Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, bu yılın fındıkla ilgili işçi yevmiyesinin yemek işçiye ait olacak şekilde 800 lira olarak belirlendiğini söyledi. Peki katırcı, çuvalcı, işçi arası aşçı ile Patoz ücretinin saati kaç TL?

16:39 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 16:42 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fındık toplama yevmiye ücretleri 2024
Fındık toplama yevmiye ücretleri 2024

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, koordinasyon kurulu başkanlığında toplanarak ücretlere ilişkin kararları aldıklarını söyledi.

Fındık toplama yevmiye ücretleri ne kadar?

Ordu'da işçi yevmiyesinin, yemek işçiye ait olacak şekilde 800 lira olarak belirlendiğini aktaran Soydan, "10-15 işçi arası aşçı 800, çuvalcı 900 lira günlük yevmiyesi. 15 ve üzeri işçilerde aşçı 900, çuvalcı 1000 lira. Kilo başı toplanan bahçelerde çuvalcı 1000, katırcı 1600 lira. Kilo hesabıyla toplama ücreti kilo başı 8 lira." dedi.

Fındık patoz ücretinin saati ne kadar?

Patoz ücretinin saatinin 2 bin 500 lira olduğunu dile getiren Soydan, "Aracı, dayıbaşı 15 işçiye kadar 900, 15 işçiden fazlası 1000 lira olarak bir tavsiye niteliğinde bir karar Ziraat Odalarımız tarafından alınmıştır. Üreticilerimize, çalışanlarımıza, işçilerimize, kamuoyuna, sektöre hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu. Toplantıda, Soydan'a, ilçelerdeki Ziraat Odası başkanları da eşlik etti.

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