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4 aylık enflasyon farkı açıklandı: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 aylık enflasyon farkı açıklandı: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

10:335/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>Emekli zam oranı yılın ilk 6 ayına ait enflasyon verileri baz alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle milyonlarca emekli ve memur sabah saatleriyle beraber gözünü Nisan ayı enflasyonuna çevirirken açıklanan oranla 4 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama detaylarıyla beraber 4 aylık enflasyon farkı…</p>
Emekli zam oranı yılın ilk 6 ayına ait enflasyon verileri baz alınarak hesaplanıyor. Bu nedenle milyonlarca emekli ve memur sabah saatleriyle beraber gözünü Nisan ayı enflasyonuna çevirirken açıklanan oranla 4 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Peki, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama detaylarıyla beraber 4 aylık enflasyon farkı…

Açıklanan Nisan enflasyonuyla beraber Temmuz ayında emekli ve memurlara uygulanacak olan zam oranı için de yılın ilk yarısına ait dördüncü veri resmen netleşmiş oldu. Bilindiği üzere emeklilere biri Ocak diğeri Temmuz ayında olmak üzere yılda iki defa 6 aylık enflasyon farkı oranında zam yapılıyor. Memur emeklileri için ise bu farka ilaveten toplu sözleşme farkı da ekleniyor. Bugün açıklanan enflasyonla beraber ise geriye zammı belirleyen yalnızca iki aylık veri kaldı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte detaylar…

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU


Bugün TÜİK tarafından kritik veriler geldi. Nisan ayı enflasyon rakamları saat 10.00'da duyuruldu.


Nisan 2025 enflasyon verilerinin açıklamasıyla birlikte, ülkede kamu çalışanları ve emekliler için maaş artışlarında etkili olan enflasyon farkı da belli oldu.


TÜİK'in verilerine göre nisan ayında aylık enflasyon yüzde 3 oranında gerçekleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte dördüncü zam oranı da belli olmuş oldu.

Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasında büyük etkisi olan Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da da yüzde 3 oldu.

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?


Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 13,36 olarak kaydedildi.


(Ancak kesin oran, mayıs ve haziran aylarına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından netleşecek.)

4 AYLIK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?


Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.


Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.


Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de netleşmesi önem taşıyor.

Tüm bunlar göz önüne alındığında yeni verilerle beraber ise; memur ve memur emeklileri için ise 4 aylık zam oranları yüzde 6,94 oldu.


TEMMUZ AYI EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?


Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekliye zam oranı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.




Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

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