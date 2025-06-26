Kastamonu'da çay ocağı işleten kadın örnek oluyor

Dilber Genç'in 17 yaşındaki kızı Semanur da tatillerinde annesine destek olduğunu belirterek, "Kadınların yalnızca ev işlerine sıkıştırılmasına doğru bulmuyoruz. Bizler bu işi yaparken insanların şaşkın bakışlarıyla da karşılaştık ama zamanla onlar da alıştı, hatta destek oldular. Bir kadının çay ocağında çalışması alışılmadık bir durum olabilir ama biz sınırları aşmak için buradayız." ifadelerini kullandı.



