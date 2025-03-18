Ev almak isteyenler için büyük fırsat.. 2025 yılı ilk çeyreğinde tüm kredi türlerinde düşüş eğilimi devam ederken, konut sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar doğmaya başladı. Bir kamu bankası yeni evli çiftlere özel konut kredisi kampanyasını duyurdu. 3 yıl şartı koşulan kampanya aylık eşit taksitli, serbest ödeme veya 3 aya kadar ödemesiz seçenekler sunan banka başvuru şartlarını da sıraladı. Peki yeni evlilere özel konut kredisi kampanyasından kimler faydalanabilecek? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...

1 /12 Konut kredisi faiz oranlarında düşüş sürerken, kamu bankalarından biri yeni evlilere özel kredi kampanyası başlattı. %2.55 faiz oranıyla sunulan kredi, belirli koşulları sağlayan çiftler için geçerli olacak.





2 /12 Yeni evlilere özel konut kredisinden kimler faydalanabilir, başvuru şartları neler?

Başvuru tarihinde eşlerden biri 35 yaşını geçmemiş olmalı.



3 /12 Çiftlerden herhangi birinin daha önce bir gayrimenkulü olmamalı.





4 /12 Evlilik süresi 3 yılı aşmamış olmalı.













5 /12 Tapu çiftlerden yalnızca biri adına yapılmalı.

6 /12 Bu şartları sağlayan çiftler, %2.55 faiz oranı ile 1 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek.



7 /12 3 aya kadar ödemesiz seçenek ve ödeme şartları

Aylık eşit taksitli, serbest ödeme veya 3 aya kadar ödemesiz seçenekler sunuluyor.

Faiz oranı %2.55 olarak belirlenirken, başka bir kamu bankasında bu oran %2.59 seviyesinde bulunuyor.





8 /12 Faiz oranları ve aylık taksitler

120 ay vadeli 1 milyon TL kredi için %2.55 faiz oranıyla aylık ödeme: 26 bin 806 TL



9 /12 120 ay vadeli 1 milyon TL kredi için %2.59 faiz oranıyla aylık ödeme: 27 bin 163 TL olarak belirlendi.





10 /12 Uzmanlar, kamu bankalarının sunduğu düşük faizli konut kredisi kampanyasının özel bankaları da harekete geçirebileceğini düşünüyor.



11 /12 Merkez Bankası’nın faiz indirimi süreci yavaş ilerlese de kredi faiz oranlarında hızlı bir düşüş yaşanıyor. 2025 yılbaşında %3.05 seviyesinde olan konut kredisi faizleri %2.55’e kadar gerilemiş durumda.

