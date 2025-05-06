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Minguzzi cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Katil işlediği cinayeti pişkin pişkin böyle anlattı

Minguzzi cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Katil işlediği cinayeti pişkin pişkin böyle anlattı

09:476/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
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İstanbul Kadıköy'de bulunan pazarda 24 Ocak'ta katledilen Ahmet Matia Minguzzi cinayetine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil ve suç ortaklarının olayı gülerek anlattıkları görüldü.

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Matia Ahmet Minguzzi cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.


Dava dosyasına giren görüntülerde, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor.


Katilin metrobüs durağındaki arkadaşlarına Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını gülerek anlattığı görülüyor.


Arkadaşlarıyla birlikte metrobüse binen katil ve suç ortağı bu görüntülerden kısa bir süre sonra yakalanmıştı.


Her ikisinin de daha önce çok sayıda sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.


İşte dehşete düşüren o görüntü...

Öte yandan Mattia Ahmet'in mezarının tahrip edilmesiyle ilgili de duruşma tarihi belli oldu. 

Mahkeme, Mattia Ahmet'in babası müşteki Andrea Minguzzi hakkında da duruşmaya zorla getirme emri çıkardı.


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