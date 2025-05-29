Kamuoyunda ‘İnfaz Paketi’ ya da ‘10. Yargı Paketi’ olarak tanımlanan ve Ceza İnfaz Kanunu’nda bazı değişiklikler öngören kanun teklifinde sona gelindi. Bayramdan önce kanunlaşması beklenen çalışmada son durum merak ediliyor. İnfaz düzenlemelerini içeren 10. Yargı Paketi’nde ayrıntılar netleşmeye başladı. DEM Parti yönetimi, terör örgütü PKK’nın fesih kararının ardından silah bırakma sürecinde atılacak adımları görüşmek amacıyla partiler turunu dün AK Parti ile tamamladı. Peki, Cezaevinden hangi mahkumlar, ne zaman çıkacak? Bayramdan önce düzenleme kanbul edilecek mi? İşte 10.Yargı Paketi'nde son gelişmeler
İnfaz düzenlemelerini içeren 10. Yargı Paketi’nde ayrıntılar netleşmeye başladı. Düzenlemenin bayramdan önce yasalaşabileceği belirtiliyor. Örgütlü suçların düzenlemeden yararlanmaması için formüller aranıyor.
10.Yargı paketinde son gelişmeler
İnfaz düzenlemelerini de içeren 10. Yargı Paketi’nde büyük oranda uzlaşı sağlandı.
Düzenlemenin bu hafta Meclis’e gelmesi ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor.
Cezaevinden hangi mahkumlar, ne zaman çıkacak?
Covid-19 iznine ilişkin düzenlemenin kapsamını genişleten maddeye son hali henüz verilmedi.
Edinilen bilgiye göre, düzenlemenin FETÖ suçlularını da kapsayabileceğini dair kaygılar ve itirazlar var.
Düzenlemenin "Örgütlü suçları" kapsayıp kapsamayacağı sorusu henüz yanıt bulmadı.
Suç ayrımı olacak mı?
Teklife dair değerlendirmemelerde bulunan kaynaklar, infazda eşitlik ilkesine ve Anayasa’ya aykırı olacağı gerekçesiyle, örgütlü suçlar arasında bir ayrıştırma yapılamayacağını söyledi.
Ancak yine de bu ayrıştırmayı yapabilmek için bazı öneriler gündeme alındı.
"FETÖ HÜKÜMLÜLERİ KAPSAM DIŞI BIRAKILACAK"
Kulislerde maddeye, "dini duyguları kullanarak işlenen suçlar" veya "darbe girişiminde bulunan örgütler" gibi ifadelerin konularak FETÖ hükümlülerinin kapsam dışında bırakılabileceği konuşuluyor.
AK Parti kurmayları, Anayasa’ya aykırı olmayacak bir formül bulunamaması halinde maddenin tekliften tamamen çıkarılmasının da seçenekler arasında yer aldığını ifade ediyor.
CİNSEL İSTİSMAR DOSYALARINI KAPSAMAYACAK
Düzenlemede ayrıca, kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel taciz ve istismar ile cinayet gibi suçları kapsamamasına karar verildi.
10.Yargı Paketi ne zaman çıkacak?
Çalışmanın tamamlanmasının ardından teklifin bu hafta sona ermeden Meclis’e sunulması ve bayramdan önce yasalaşması bekleniyor.
Bayramdan önce infaz düzenlemesi gelecek mi?
Meclis’te DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Yönetiminde Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile görüştü. İki saati aşkın toplantının ana gündem maddelerini, AK Parti’de hazırlanan ceza infaz teklifi ile Meclis’te kurulacak yeni komisyon oluşturdu. DEM Parti, infaz düzenlemesine ilişkin cezaevindeki beklentileri ve talepleri yinelerken, yasanın ivedi çıkarılması ve tahliye şartlarını taşıyanların Kurban Bayramından önce salıverilmesinin önemini vurguladı.
GÜLER: HER KONU KONUŞULDU
Toplantının ardından açıklama yapan AK Partili Güler, “Çok samimi, dostane paylaşımlarımız oldu. Her konu başlığında karşılıklı fikirlerimizi paylaştık. İlerleyen zamanlarda daha detaylı açıklama yapacağız” dedi. DEM Parti’nin yakında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la da görüşmesi bekleniyor.
TAHLİYE OLACAK MI?
AK Parti, cezaevindeki bazı hükümlülerde Kurban Bayramı öncesi tahliye beklentisi oluşturan İnfaz Yasası Teklifi’nde çalışmasını sürdürüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün sorular üzerine, COVID-19 pandemisinde uygulanan denetimli serbestlik hakkının 31 Temmuz 2023 öncesi ceza alanlara uygulanmasına ilişkin düzenlemeyle ilgili, “Anlaşmazlık değil de teknik bazı sıkıntılar var” dedi. AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na bugün vermesi beklenen teklifte COVID-19 pandemisiyle ilgili maddenin olmayabileceği belirtiliyor. İlk taslağa göre, 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen suçlardan ceza alanlar kapalı cezaevinden açık cezaevine 3 yıl erken geçecek ve infazları dışarıda tamamlanacaktı. Teklifte, DEM Parti grubunun da talebi olan hasta mahkûmlarla ilgili tahliyelerin yer alacağı belirtildi. Ağır hasta ve yaşlı hükümlüler açısından tahliye şartları kolaylaştırılacak.
GENEL AF ÇIKACAK MI?
Bakan Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" dedi.
Bakan Tunç, "Covid izni ile ilgili düzenleme dışında bir af veya genel af söz konusu değil" değerlendirmesi yapmıştı;
" Mesela hasta hükümlüler; 'Cezaevinde ölmesin hükümlü' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil." açıklamasını yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Covid izniyle ilgili bir çalışma ‘olabilir’ dedik. Af mı geliyor? şeklinde yorumlara neden oldu. Oradaki husus tamamen Covid izni süreciyle ilgili. 2020’de Covid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Covid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı. O tarihten sonra bu kişilerden koşullu salıverilmesine 5 yıl kalanların Covid izni kapsamında hayatına devam etmesine, koşullu salıverilmesine 5 yıldan fazla olanların ise cezaevine dönmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden yaklaşık 100 bine yakın kişi faydalanmış oldu. Kapalı cezaevinde bulunanlar da 3 yıl erken açık cezaevine geçmiş oldular. Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023’te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil."
10. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ
10. Yargı Paketi'nde ceza adalet ve cezalardaki caydırıcılığa dair önemli maddeler yer alıyor. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya, denetimli serbestlik uygulamalarına, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik çalışmaların olacağının sinyali verilmişti.
Yanı sıra 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezası kesinleşmiş olanların denetimli serbestlikten yararlandığı kovid düzenlemesinin bu tarihten önce suç işleyen ve cezası kesinleşmeyen hükümlüleri kapsamamıştı. Bu düzenlemenin söz konusu kesim için de değerlendirilmesi bekleniyor.