2025 yılı itibarıyla birçok ürün ve hizmete yapılan zamlar, İstanbul’da toplu taşıma ücretlerini de gündeme getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşıma %55 oranında zam yapılması talebinde bulundu. Konuyla ilgili nihai karar, 6 Ocak 2025’te gerçekleştirilen UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında verilecek. Vatandaşlar, "2025 toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu, zam oranı ne olacak?" gibi sorulara yanıt arıyor.
"Öğrenci - tam aylık abonman ücretleri ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılın başlamasıyla İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yönelik zam beklentisi gündemin önemli başlıkları arasına girdi. 2024 yılının Temmuz ayında %13 oranında zam uygulanarak tam elektronik bilet fiyatı 20 TL'ye çıkarılmıştı. 2025 yılı için ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma maliyetlerindeki artışları gerekçe göstererek %55 oranında bir zam talebinde bulundu. Bu talep, yeni asgari ücrete yapılan %30’luk zammı neredeyse ikiye katlamasıyla dikkat çekti. Zam oranı ve yeni fiyatların, 6 Ocak 2025 tarihli UKOME toplantısında karara bağlanması bekleniyor
TOPLU TAŞIMAYA ZAM MI GELDİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında toplu taşımaya İBB tarafından teklif edilen yüzde 46,09'luk zam oranı oy çokluğuyla reddedildi.
Ücret tarifesine dair zam oranın değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecek.
TOPLU TAŞIMAYA NE KADAR ZAM GELSEYDİ NE KADAR OLACAKTI?
İstanbul’da toplu taşımaya en son 25 Temmuz 2024 tarihinde yüzde 13 oranında zam yapılmıştı. Bu zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 17,70 TL’den 20 TL’ye, öğrenci bileti 8,64 TL’den 9,76 TL’ye, öğretmen bileti ise 12,67 TL’den 14,31 TL’ye yükselmişti. Ayrıca aylık abonman ücretleri de ciddi bir artış yaşamış; Mavi Kart ücreti 1.570 TL’ye, öğrenci abonman ücreti ise 282 TL’ye çıkarılmıştı.
Şimdi ise İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 55 oranında bir zam talebi ile UKOME toplantısına hazırlanıyor.
Eğer teklif kabul edilirse, tam bilet ücreti 31 TL’ye, öğrenci bileti 15,12 TL’ye, aylık Mavi Kart abonman ücreti ise 2.431,95 TL’ye yükselecek. Metro, metrobüs ve Marmaray gibi sık kullanılan hatlarda en uzun mesafe ücretleri de bu oran doğrultusunda yeniden düzenlenecek.
2025 TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Yeni yılla birlikte yapılan zam teklifleri, vatandaşların ekonomik yükünü daha da artıracak gibi görünüyor. İBB’nin toplu taşıma zam talebi, asgari ücrette yapılan yüzde 30’luk zammın neredeyse iki katı olması nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi.
ZAM KABUL EDİLİRSE FİYATLAR NE KADAR OLACAK?
UKOME toplantısında değerlendirilen yüzde 55’lik zam talebinin kabul edilmesi durumunda, toplu ulaşım ücretleri ciddi şekilde yükselecek. Yeni zam oranıyla birlikte:
Tam bilet ücreti: 20 TL’den 31 TL’ye çıkacak.
Öğrenci bileti: 9,76 TL’den 15,13 TL’ye yükselecek.
Aylık Mavi Kart: 1.570 TL’den 2.432,95 TL’ye ulaşacak.
Bunların yanı sıra Marmaray ve metrobüs gibi uzak mesafe ulaşım ücretlerinde de artış yaşanması bekleniyor.