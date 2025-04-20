23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da hangi kurumlar açık, hangileri kapalı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yaklaşırken, resmi tatil konusu da yeniden gündeme geldi. Tüm dünya çocuklarına armağan edilen ve çeşitli etkinlikler ile coşkuyla kutlanan 23 Nisan bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Peki 23 Nisan'da bankalar, hastaneler, sağlık ocakları, noterler açık mı? İşte 23 Nisan'da resmi tatilinde açık ve kapalı olan kurumlar.
23 Nisan resmi tatil mi? sorusu son günlerde yanıtı sıkça araştırılan konular arasında. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hangi kurumların açık olduğu hangi kurumların kapalı olduğu birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Diğer merak edilen konudan biri de 22 Nisan tarihinin yarım gün olup olmadığı görülüyor. Peki 23 Nisan resmi tatil mi? Çocuk bayramında hangi kurumlar açık, hangileri kapalı? İşte resmi tatiller hakkında bilgiler.
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacaktır. Özel sektörde ise durum farklılık gösterebilir. Bazı özel sektör kuruluşları 23 Nisan'da çalışmaya devam ederken, bazıları ise çalışanlarına izin verebilmektedir.23 Nisan 2025 Çarşamba gününe denk gelmektedir.
23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR AÇIK, HANGİLERİ KAPALI?
Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, özel bankalar, kamu bankaları, borsa, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, PTT, kargo firmaları, sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) kapalı oluyor. Eczaneler nöbet sistemine uygun çalışmaya devam ederken hastanelerde ise acil servisler açık olacak.
2025 MİLLİ BAYRAM GÜNLERİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Perşembe
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Pazartesi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Salı
30 Ağustos Zafer Bayramı - Cumartesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Çarşamba
2025 DİNİ BAYRAM GÜNLERİ
5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe Günü
6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. Günü
7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. Günü
8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. Günü
9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. Günü