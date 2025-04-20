23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da hangi kurumlar açık, hangileri kapalı?

23 Nisan resmi tatil mi? sorusu son günlerde yanıtı sıkça araştırılan konular arasında. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hangi kurumların açık olduğu hangi kurumların kapalı olduğu birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Diğer merak edilen konudan biri de 22 Nisan tarihinin yarım gün olup olmadığı görülüyor. Peki 23 Nisan resmi tatil mi? Çocuk bayramında hangi kurumlar açık, hangileri kapalı? İşte resmi tatiller hakkında bilgiler.