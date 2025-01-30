Daha sonra Truth Social sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, uçağın kendi rotasında piste doğru alçaldığını ifade ederek, "Helikopter, uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Açık bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan medyasına konuşan Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde 3 askeri personelin bulunduğu ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığı bilgisini paylaştı.