Son günlerde yaşanan uçak kazalarına bir yenisi eklendi. ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı. Potomac Nehri'ne düşen uçakta 64 kişi bulunuyordu. Trump yaptığı açıklamada kazanın önlenmesi gereken bir durum olduğunu söyledi. Peki ABD’de uçak kazasında kaç kişi öldü? Uçak kazası neden nasıl oldu? İşte tüm detaylar.
American Airlines'a ait yolcu uçağı ile askeri helikopter, çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre kazadan şu ana dek kurtulan olmadığı bildirildi.
ABD'deki çarpışma sonucu düşen uçakta kaç kişi vardı?
Uçak ile helikopterin havada çarpıştığı ana ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı, havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu ve bölgede güvenlik önlemleri alındı. Potomac Nehri'ne düşen uçakta bulunan 64 kişiden kurtulan olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Ronald Reagan Havalimanı ve Potomac Nehri çevresine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi, geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Havanın ve suyun oldukça soğuk olması nedeniyle görevlilerin zamanla yarıştığı belirtildi. Fox News kanalındaki canlı yayında kazayla ilgili kısa açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın bilgilendirildiğini ve gelişmeleri anlık takip ettiklerini söyledi. Leavitt, "trajik olayla ilgili gelişmeleri anlık izlediklerini" kaydetti.
ABD medyasına açıklama yapan American Airlines yetkilileri, Kansas'tan başkent Washington'a gelen uçakta 60 yolcu ile 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu bildirdi. Amerikan medyasına konuşan Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde 3 askeri personelin bulunduğu ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığı bilgisini paylaştı.
Trump'tan uçak kazası açıklaması: Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil
Kazayla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeleri yakından izlediğini ve insanların kurtulması için dua ettiğini belirtti. Olaya ilk müdahaleyi yapan görevlilere teşekkür eden Trump, gelişmeler oldukça bunları paylaşacaklarını kaydetti.
Daha sonra Truth Social sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, uçağın kendi rotasında piste doğru alçaldığını ifade ederek, "Helikopter, uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Açık bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil." değerlendirmesinde bulundu.
Amerikan medyasına konuşan Pentagon yetkilileri ise düşen askeri helikopterde 3 askeri personelin bulunduğu ancak herhangi bir üst düzey yetkilinin olmadığı bilgisini paylaştı.