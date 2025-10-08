Mahkum ve mahkum yakınları af ile ilgili gündeme gelen son gelişmeleri yakından takip ediyor. 11. Yargı Paketi için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının ardından konu gündemden düşmezken her gün yeni gelişmeler takip edilmek isteniyor. Yeni yargı paketi (11. yargı paketi) son durum gelişmeleri, Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarıyla kamuoyunda yoğun ilgi görürken, Yargıtay'daki Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda Bakan Yılmaz Tunç'un gazetecilere verdiği yanıtlar, paketin kapsamını aydınlattı. Af ne zaman çıkacak, kısmi af veya genel af yasası çıkacak mı? İnfaz düzenlemesi olacak mı? 11. Yargı Paketindeki son gelişmeler...
Yargı Paketi son durum gelişmeleri, Adalet Bakanlığı'nın taslak çalışmalarıyla kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Yargıtay'daki Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda Bakan Yılmaz Tunç'un gazetecilere verdiği yanıtlar paketin kapsamını netleştirdi. Bakan Tunç, infaz sisteminden bilişim suçlarına kadar uzanan düzenlemelerin teknik taslağının milletvekillerine sunulduğunu ve Meclis'in açılışından sonra gündeme taşınacağını belirtti; özellikle trafiği engelleyen yol kesme eylemleri, kutlamalarda havaya ateş açma ve bilişim yoluyla dolandırıcılık gibi toplumsal sorunlara yönelik cezaları artırıcı maddelerin pakette yer aldığı vurgulandı. Suça sürüklenen çocuklar için ise ayrıca çalışıldığını belirtti.
YENİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİSE GELECEK?
Bakan Tunç geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, yeni yargı paketinin Meclis'e önümüzdeki günlerde geleceğini söylemişti. TBMM tatili 1 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Meclisin çalışmaya başlamasıyla birlikte 11. yargı paketi görüşmeleri de gerçekleştirilecek.
11. YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?
Adalet Bakanı Tunç, Yargıtay'da düzenlenen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda yeni yargı paketine dair açıklamalarda bulundu.
İnfaz sistemine ilişkin düzenleme yapılması adına taleplerin gündeme geldiğini anımsatan Tunç, 11. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü, Bakanlık olarak taslak çalışmalarına teknik destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Bakan Tunç 11. Yargı Paketi'nde hangi düzenlemelerin yer alacağına dair şu açıklamalarda bulunu;
"Bunlardan biri bilişim suçlarıyla ilgili. Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları çok artmaya başladı, bunun önlenmesi, caydırıcılığın artırılması, bu suçla mücadele bakımından yargının elindeki araçların artırılması, güçlendirilmesi lazım. Bunla ilgili bir çalışmamız var. Bilişim suçları telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis, sanal kumar bunlar özellikle gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden çok önemli konular. Bunla ilgili 11. Yargı Paketi'nde hazırlık taslağımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik, grubumuzda bu çalışma. Meclis ekimde açıldığında bilişim suçlarının önlenmesine yönelik yargı düzenlemesi gündeme gelecek."
11. YARGI PAKETİ (YENİ YARGI PAKETİ) MADDELERİ NELER?
Pakette yer almasını istediğimiz, kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada havaya ateş açanlar... Bunlarla ilgili yaptırımların artırılması gerekiyordu. Özellikle kurusıkı da dahil. Vatandaşlarımızı rahatsız eden, üzücü olaylara neden olan hususlar oluyor. Orada da bu eylemi cezalandıran bir maddenin ceza kanunumuzda yer alması lazım. Yaralama, ölüm meydana gelmişse ayrıca ceza alıyor. Bu fiillerin, ölüm ve yaralama olmamışsa da müstakil suç olmasını yapan bir düzenleme. Yine trafik güvenliğini tehlikeye sokan, trafikte yol kesme gibi buna benzer eylemleri suç haline getiren düzenlemeler var."
GENEL AF VEYA KISMİ AF ÇIKACAK MI?
Bakan Tunç af ile ilgili "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." dedi.
AF MI, İNFAZ DÜZENLEMESİ Mİ?
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, CNN TÜRK'te TBMM Özel Yayını'nda "Genel af olur mu?" sorusuna yanıt verdi. Yıldız, "Türkiye'de genel af olmaz. İnfazların eşitliği ile ilgili düzenleme lazım." dedi.
Feti Yıldız'ın CNN TÜRK'teki değerlendirmeleri şöyle:
"Türkiye'de daha önce de söyledik. Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Türkiye'de daha önce de söyledik. Türkiye'de genel affın şartları yok. Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi ile ilgili, infazların düzenlemesi ile ilgili, eşitliği ile ilgili düzenlemeye de ihtiyaç var. Bu dönemde kesin adım atılması gerekir. Bu dönemde hatta yeni bir anayasanın adımlarının atılması gerekir. Yani bizim aslında yeni bir infaz kanununa, yeni bir anayasaya, yeni bir ceza yasasına, yeni bir seçim kanununa, yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyacımız var. Pek çok kanunda değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun için de zamana ihtiyaç var."
YENİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Tunç açıklamasında, yeni yargı paketinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını söyledi. Ancak TBMM, 21 Temmuz'da tatile başladı. 1 Ekim'de sona erecek olan Meclis tatilinin ardından yeni yargı paketinin TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.