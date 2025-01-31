Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere her ay yapılan Aile Destek Programı ödemelerinin Aralık ayıyla birlikte sonuna gelindi. Aileler, gelir durumlarına göre 850 TL ile 1250 TL arasında ödeme alıyordu. Yeni yıl programının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki Aile Destek ödemesi uzatıldı mı 2025 son dakika?
"Aile Destek ödemesi uzatıldı mı 2025 son dakika?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında başlatılan Aile Destek Paketi'nin ödemeleri Aralık 2024 itibarıyla sona erdi. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aile Destek Programı'nın devam edip etmeyeceği konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Bakanlık, önümüzdeki dönemde konuyla ilgili bir değerlendirme yapacağını ve programın geleceği hakkında bilgi vereceğini belirtti.
AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri sona erdi.
Yapılan açıklamada; "Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.
Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL'ye çıkardık. 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1'e yükselttik.
Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?
Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Programın Aralık ayında sona ermesinin ardından 2025 yılı için uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL