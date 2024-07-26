|
Özgün

Ajet indirimli bilet kampanya tarihleri netleşti: İşte AJet ucuz bilet kampanyasının geçerli olacağı ülkeler...

09:06 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
<p>&nbsp;AJet'ten ucuz bilet kampanyası</p>
AJet'ten ucuz bilet kampanyası

Ajet indirimli bilet kampanya başlattı. Türkiye'nin hava yolu şirketlerinden olan AJet yeni kampanyasını duyurdu. AJet ucuz bilet kampanyasına göre, 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı biletleri satılmaya başlandı. Ajet bilet kampanya tarihleri ne zaman, indirimli uçak bilet kampanyası hangi tarihli uçuşları kapsıyor?

1/ 6

Türkiye'nin hava yolu şirketlerinden olan AJet yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında biletler Türkiye çıkışlı tek yön 9 USD + vergiler, gidiş-dönüş 18 USD + vergiler; Türkiye varış tek yön 9 EUR + vergiler, gidiş-dönüş 18 EUR + vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki ucuz bilet kampanyası hangi ülkeler için geçerli? İşte AJet'ten ucuz bilet kampanyası detayları.


2/ 6

25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınan biletlerle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında uçuş yapılabilecek.

3/ 6

Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan ülkelerini kapsıyor. Kampanya kapsamında 175.000 bin adet koltuk arz edildi.

4/ 6
5/ 6
6/ 6
#AJet
#AJet ucuz bilet kampanyası
#AJet indirimli uçak bilet kampanyası
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteorloji'den kuvvetli yağış alarmı! İstanbul ve çevresi hafta sonunu nasıl geçirecek? 27-28 Temmuz il il hafta sonu hava durumu