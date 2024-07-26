Ajet indirimli bilet kampanya başlattı. Türkiye'nin hava yolu şirketlerinden olan AJet yeni kampanyasını duyurdu. AJet ucuz bilet kampanyasına göre, 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı biletleri satılmaya başlandı. Ajet bilet kampanya tarihleri ne zaman, indirimli uçak bilet kampanyası hangi tarihli uçuşları kapsıyor?

1 / 6 Türkiye'nin hava yolu şirketlerinden olan AJet yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında biletler Türkiye çıkışlı tek yön 9 USD + vergiler, gidiş-dönüş 18 USD + vergiler; Türkiye varış tek yön 9 EUR + vergiler, gidiş-dönüş 18 EUR + vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki ucuz bilet kampanyası hangi ülkeler için geçerli? İşte AJet'ten ucuz bilet kampanyası detayları.



2 / 6 25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınan biletlerle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında uçuş yapılabilecek.

3 / 6 Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan ülkelerini kapsıyor. Kampanya kapsamında 175.000 bin adet koltuk arz edildi.

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