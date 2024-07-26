Ajet indirimli bilet kampanya başlattı. Türkiye'nin hava yolu şirketlerinden olan AJet yeni kampanyasını duyurdu. AJet ucuz bilet kampanyasına göre, 9 euro ve dolar + vergilerden başlayan fiyattan yurt dışı biletleri satılmaya başlandı. Ajet bilet kampanya tarihleri ne zaman, indirimli uçak bilet kampanyası hangi tarihli uçuşları kapsıyor?
Türkiye'nin hava yolu şirketlerinden olan AJet yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında biletler Türkiye çıkışlı tek yön 9 USD + vergiler, gidiş-dönüş 18 USD + vergiler; Türkiye varış tek yön 9 EUR + vergiler, gidiş-dönüş 18 EUR + vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki ucuz bilet kampanyası hangi ülkeler için geçerli? İşte AJet'ten ucuz bilet kampanyası detayları.
25-26 Temmuz 2024 tarihlerinde alınan biletlerle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında uçuş yapılabilecek.
Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan ülkelerini kapsıyor. Kampanya kapsamında 175.000 bin adet koltuk arz edildi.