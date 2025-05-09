Altın fiyatları çakıldı, uzman isimden açıklama geldi: Altın fiyatları 6000 TL'yi aşacak mı?

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasalarıyla ilgili beklentilerini şu sözlerle açıkladı: 2024 yılının yine son çeyreğinde analiz raporumda kamuoyuna ons altın tarafında 2025 yılında 3500 dolar, gram altın tarafında 4500 lira seviyesini beklediğimi açıklamıştım. Ons altın tarafında bu beklentim yılın daha ilk çeyreğinde ikinci çeyreğin başında gerçekleşmiş oldu. Gram altın tarafı 4350 lira seviyesinden geri döndü. Tekrar 4.500 lira seviyesi masada kalmaya devam ediyor.

Ama çok agresif dalgalanmalar gördüğümüz için ve yıllık getiriyi çok çabucak 4,5 ayda sürede yatırımcısına verdiği için zaman zaman kar satışları görüyoruz. Mesela 2 hafta önce yaşanan 300 dolar ons altın tarafında, 300 lira gram altın tarafında bu kar satışlarının yüzde 50'siydi. Diğer yüzde 50'si yine masada kalmaya devam ediyor.