Altın fiyatları çakıldı, uzman isimden açıklama geldi: Altın fiyatları 6000 TL'yi aşacak mı?

Altın piyasasında kısa süreli yükselişin ardından sert bir düşüş yaşandı. Ons altın 3.920 dolar seviyesinden hızla gerileyerek 3.364 dolara kadar çekildi. Gram altın da 4.200 TL seviyesini aşağı yönlü kırarak 4.122 TL'ye kadar düştü. Uzmanlar, düşüşü “alım fırsatı” olarak değerlendirirken, gram altının yıl içinde 6 bin TL seviyesini görebileceğine dair tahminlerde bulunuldu.
Altın piyasasında Fed’in faiz kararı sonrası dalgalı seyir dikkat çekti. Açıklamanın ardından ons altın, 3.400 doların üzerine çıkarak kayıplarını kısa süreli telafi etti. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı; ons altın 3.920 dolardan sert bir düşüşle 3.364 dolara kadar geriledi. Yurt içinde gram altın da 4.200 TL seviyesini aşağı yönlü kırarak 4.122 TL’ye kadar düştü. Piyasalarda yaşanan bu ani geri çekilme sonrası uzmanlar, yatırımcılara alım fırsatlarını değerlendirme çağrısında bulundu.
22 Nisan tarihinde 3500 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, ABD ile Çin arasındaki diplomatik temasların gündeme gelmesi ve ticaret savaşlarında yumuşama beklentisiyle düşüşe geçmişti. Dün, yani Fed kararı öncesinde 3398 dolar seviyelerine çıkan ons altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri sabit tutma kararı ve yaptığı açıklamalar sonrası ani bir düşüşle 3364 dolara kadar geriledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "faizleri indirin" çağrısına rağmen Fed, politika faizini sabit bıraktı. Powell, açıklamasında ABD ekonomisinin güçlü istihdam verileriyle desteklendiğini ve bu nedenle şu an için herhangi bir faiz indirimi ihtiyacı duymadıklarını belirtti. Ayrıca, uygulanan yeni gümrük tarifelerinin ilerleyen dönemde enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini, bunun da büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Powell, mevcut koşullarda 'bekle-gör' stratejisini sürdürerek para politikasında temkinli bir duruş sergileyeceklerinin altını çizdi.
İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM VE YENİ ALIM FIRSAT TARİHİ İLE İLGİLİ ÇARPICI DETAYLAR...
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:4.112,43
SATIŞ:4.112,92
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:6.729,79
SATIŞ:6.883,74
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:13.417,51
SATIŞ:13.767,47
TAM ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ:26.919,14
SATIŞ:27.450,74
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
ALIŞ:27.909,00
SATIŞ:28.331,00
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
ALIŞ: $3.310,69
SATIŞ: $3.311,07
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasalarıyla ilgili beklentilerini şu sözlerle açıkladı: 2024 yılının yine son çeyreğinde analiz raporumda kamuoyuna ons altın tarafında 2025 yılında 3500 dolar, gram altın tarafında 4500 lira seviyesini beklediğimi açıklamıştım. Ons altın tarafında bu beklentim yılın daha ilk çeyreğinde ikinci çeyreğin başında gerçekleşmiş oldu. Gram altın tarafı 4350 lira seviyesinden geri döndü. Tekrar 4.500 lira seviyesi masada kalmaya devam ediyor.
Ama çok agresif dalgalanmalar gördüğümüz için ve yıllık getiriyi çok çabucak 4,5 ayda sürede yatırımcısına verdiği için zaman zaman kar satışları görüyoruz. Mesela 2 hafta önce yaşanan 300 dolar ons altın tarafında, 300 lira gram altın tarafında bu kar satışlarının yüzde 50'siydi. Diğer yüzde 50'si yine masada kalmaya devam ediyor.
ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Yine orta ve uzun vadede özellikle 2026 yılına ilişkin kamuoyuna ons altın tarafında 4250 dolar ve gram altın tarafında 6 bin lira öngörümü paylaştım. Yani uzun vadede yine benim beklentim bu yönde. Yükselişin devam edeceği yönünde. Ama dediğim gibi yine her ne kadar yükselişler şu anda devam etse de kısa vadede teknik satışların daha tamamlanmadığını ben şahsen gözlemliyorum. O yüzden o teknik olarak satışların gerçekleşmesi için de yeni hikayelere ihtiyaç var. Piyasalarda yeni bahanelere ihtiyaç var. O bahaneleri kenarda tutmaya devam edecektir.
Yine kısa vadede ons altın tarafında 3.500 dolar seviyesi direnç seviyesi. Gram altın tarafında 4500 lira seviyesi direnç seviyesi.
Ancak alternatiflere baktığımız zaman da altın gümüş rasyosundan kaynaklı her ne kadar altın çok konuşulsa da altın tarafıyla çok ilgilenilse de ben gümüşü daha çok tercih ettiğimi söyleyebilirim. Rasyo burada önemli bir etken benim için. Altına kıyasla gümüş oldukça ucuz kaldı. Bugün biraz daha toparlanma isteğinde.
41.09 gram tarafında 33.09 dolar da ons tarafında bir yükseliş var şu anda. Ben yine bu ay içerisinde 35 dolar direncini gümüşün ons fiyatında, 43 lira seviyesinde gümüşün gram fiyatında beklemeye devam edeceğim.
Ancak biraz daha uzun vadeye baktığımız zaman da yine altın gümüş rasyosu nedenle gümüşün performansının altına kıyasla biraz daha iyi olacağını ben düşünüyorum.