AÖL sınav yerleri sınava katılacak öğrenciler için merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı duyuruda “Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı sınav giriş belgeleri erişime açıldı." ifadelerine yer verildi. Peki AÖL sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi indirmek için haberin detayındaki linki tıklayın.
MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren, uzaktan eğitim sistemiyle lise öğrenimi sunan bir kurumdur. AÖL'de sınıf geçme sistemi yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır; öğrenciler başarılı oldukları derslerin kredisini kazanarak mezuniyet için gerekli toplam krediyi tamamlarlar. Açık lise sınav yerleri açıklandı. Peki AÖL 3 .dönem sınav yerleri nasıl sorgulanır? İşte, MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
AÖL SINAVI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığının AÖL sav takvimine göre, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı sınavı yapılacak.
Açık Lise sınavları üç oturumda düzenlenecek:
1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 10.00
2. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi, saat 14.00
3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar, saat 10.00
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Öğrenciler, öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile veya aynı ekrandaki e-devlet giriş kısmından e-devlet şifrelerini girerek; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan " Sınav Giriş Belgesi" ekranından, fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecektir.
Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminden Sınav giriş belgesi alamayacaktır.
Sistemde fotoğrafı bulunmayan öğrenciler, 18 Temmuz 2025 tarihine kadar halk eğitimi merkezleri aracılığı ile fotoğraflarını Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine yükletmeleri hâlinde Sınav giriş belgelerini alabilecektir.
Seçtiği ders sayısına bakılmaksızın özel durumu tutuklu / hükümlü olanlar, engelli olanlar, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumunda kalan öğrenciler ile özel durumu olmayıp 10 ders ve üzeri ders seçen öğrenciler 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde basılı evrakla yüz yüze yapılacak olan sınavlara katılacaklardır.
AÖL ders geçme notu kaç?
Açık Öğretim Lisesinde Öğretim dönemliktir ve öğrenci her sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek zorundadır. Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse "donuk", 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse "silik" öğrenci durumuna düşer.
Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır.
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.
Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme imkânınız vardır.
Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildedir;Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.
Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.
Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.
Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.
Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci verdiği dersin kredisini kazanır. Veremediği dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır.
Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır.
18 yaşından gün almış öğrenciler dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;
18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders seçimi yapabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir.
Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk Dili Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler.
Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir.
Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.