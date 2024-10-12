AÖL ek sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavlarının gerçekleşmesine kısa bir süre kala "sınav giriş belgeleri" duyurusu geldi. Öğrenciler, sınav yerleri bilgisini gösteren AÖL ek sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. İşte AÖL ek sınav tarihi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavlarının gerçekleşmesine kısa bir süre kala "sınav giriş belgeleri" duyurusu geldi. Öğrenciler, sınav yerleri bilgisini gösteren AÖL ek sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, AÖL ek sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN?
Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12 Ekim-20 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Ek sınav için e-Sınav randevusu alan öğrenciler 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir.
AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler; 24 Ekim 2024 tarihinden itibaren, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.