Baraj doluluk oranları yaz boyu yağış olmaması ve yüksek sıcaklıklarla birlikte düşüş seyrini sürdürüyor. Bugün saat 09.30'da İSKİ tarafından yayınlanan verilere göre doluluk oranları yüzde 40 sınırının altını gördü. Bu oran geçtiğimiz yıl aynı tarihte yüzde 46 seviyelerinde kaydedilmişti. Peki, 24 Eylül Çarşamba İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ baraj doluluk seviyesi 3 Eylül 2025.
İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Serin havaların yerini sıcak havaların almasıyla birlikte su seviyelerindeki değişim sık sık araştırılıyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri, arttı mı azaldı mı?. Vatandaşlar, barajlardaki su durumunu dikkatle takip etmeye devam ediyor. Peki, baraj doluluk oranları nelerdir?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
24 Eylül Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 31,49 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı % 23,89
Darlık Barajı % 45,32
Elmalı Barajı % 52,92
Terkos Barajı % 37,61
Alibey Barajı % 18,61
Büyükçekmece Barajı % 34,88
Sazlıdere Barajı % 32,58
Istrancalar Barajı % 20,34