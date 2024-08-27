Aile Destek Programı kapsamına Çocuğu okula giden ailelere eğitim desteği veriliyor. Okul masrafları altında ezilen ailelere can suyu olacak destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Tam 6545 lira ödeme yapılacak. Peki Çocuğu okula giden ailelere destek nasıl alınır, başvurular nereye ne zaman yapılır? Hangi aileler bu destekten yararlanabilecek? İşte SED yardımı detayları.
Çocuğu okula giden ailelere destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Müjdeyi ise Bakan Göktaş verdi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ailelere yönelik bu tür desteklerin verilmesi, çocuklarımızın daha iyi eğitim almasına ve geleceğe daha umutla bakmalarına olanak tanıyacaktır.
Okul masraflarının altında ezilen ve çocuğuna rahatlıkla araç gereç alamayan ailelere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dev bir müjde geldi. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Mahinur Göktaş, ailelere destek ödemesi kapsamında 6545 TL ödeme yapılacağını duyurdu.
Aileler bu habere oldukça sevinirken başvuruların da başladığı öğrenildi. Dört gözle beklenen bu desteğe başvuruların ise yoğun olduğu gözlemleniyor.
İlk, orta ve liselerin açılmasına 15 günden az bir süre varken velilerin dört gözle beklediği yardım duyurusu nihayet geldi. Çocuğu okula giden ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere 12 ay süresince destek verilecek. SED adı altında verilecek bu yardımların tutarları ise 5 ila 7 bin TL arasında değişim gösteriyor.
SED eğitim desteği başvuru şartları neler?
Öğrencileri ve ailelerini rahatlatacak ödemeler için ikamet ettiğiniz yere yakın Sosyal Hizmet Merkezi'ne başvurabilirsiniz. Ayrıca e-devlet üzerinden de başvuru yapılabilecek.
Okul yardımından sadece çocukların ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılayamayan ekonomik yoksunluk çeken aileler faydalanacak. Başvuru sonrası aileler hakkında kapsamlı araştırma ve inceleme yapılacak.
SED yardımı nedir?
SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımı, Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ekonomik zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla sağlanan maddi destektir.
Bu yardım, geçici bir süre için verilir ve ailelerin çocuklarına daha iyi bir yaşam sunabilmeleri için destek olmayı amaçlar. SED yardımı, çocukların eğitim, sağlık ve genel yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefler.
Kimler sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanabilir?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.
SED yardımı başvurusu nereye yapılır? SED Hizmeti kapsamında müracaatçılardan istenecek belgeler nelerdir?
İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.
-Dilekçe
-T.C. Kimlik Numarası beyanı,
-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtlarda kalanlar için ekonomik destek ödemesi yapılabilir mi?
Korunma kararı alınmadan yatılı olarak MEB bağlı yurtlarda kalıp öğrenim gören ve yaz tatili süresince aileleri yanında kalan çocukların ekonomik desteğe ihtiyaç duydukları tespit edilenlere yaz tatilinde üç ay süre ile sosyal ve ekonomik destek verilir. Çocuğun zorunlu giderlerinin karşılanması için uygun bulunması halinde geçici ekonomik destek ödemesi yapılabilir.
Engelli evde bakım ödemesinden yararlanan çocuk için süreli ekonomik destek ödemesi yapılabilir mi?
Engelli evde bakım ödemesinden yararlanan çocuklar için aynı anda süreli ekonomik destek ödemesi yapılamaz; ancak aynı ailede başka bir bireyin engelli evde bakım hizmetinden yararlanması ekonomik destek yapılmasına engel teşkil etmez. SED için ailenin elde ettiği gelir ve muhtaçlık kriteri göz önünde bulundurulur.
Ekonomik destek ödemesi aynı hanede kaç kişiye verilmektedir?
Sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında çocukları korunma altına alınmaksızın yararlandırılanlara aynı haneden en fazla 2 çocuk için ekonomik destek yapılmaktadır. Hakkında korunma kararı alınmış, sosyal hizmet kuruluşlarının himayesine bırakılan, desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları tarafından yanlarına alınabilecek özellikleri taşıyan ve kurum bakımından ailesine döndürülen çocuklar için bir sınırlandırma bulunmamaktadır.