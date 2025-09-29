SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni yılda maaşlarına ne kadar zam alacaklarına ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Temmuz ayında 2,06 olarak açıklanan enflasyon 2,04 olarak duyuruldu. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon farkı hesaplanacak olan memur ve SSK, Bağkur emekli zammı yeni yılın ilk günlerinde belirlenecek. Eylül ayı enflasyon verisi ise 3 Ekim tarihinde açıklanacak. Peki Emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? 2026 Ocak yeni yıl memur ve emekli memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte 3 aylık enflasyona göre tahminler
Maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı içerisinde 16,67 oranında maaşlarına zam almıştı. 2026 Ocak ayı içerisinde maaşlarına ne kadar zam alacaklarını merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklileri araştırmalarını sürdürüyor. Temmuz ayında 2,06 olan enflasyon oranı, Ağustos ayı içerisinde 2,04 olarak açıklanmıştı. Peki Emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?
EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI 2026 OCAK!
Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin kesinleşen zam oranı 4,14 oldu. Bu orana Eylül ayı enflasyon verisinin eklenmesi ile birlikte 3 aylık zam oranı kesinleşmiş olacak.
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. Eylül ayı TÜFE, ÜFE verileri saat 10:00'da açıklanacak.
EMEKLİ 2026 OCAK MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi % 29,86 oldu. Eylül ayı enflasyon beklentisi ise % 2,04 olarak açıklandı.
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetimi bir dizi program yürütmektedir. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini %25-29 aralığında belirlemişti. OVP’de ise %28,5 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne baktığımız zaman beklentinin %29,86 olduğunu görüyoruz. Kısaca enflasyonda %30 sınırına varmadan bu yılı kapatacağımızı öngörüyorum.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yıl sonu enflasyon hedefi olan %29,86’yı baz aldığımız taktirde SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında zam oranı %11,31 olacaktır. Orta Vadeli Program'daki yıl sonu enflasyon hedefi olan %28,5 üzerinden hesapladığımız zaman zam oranı %10.14 olmaktadır.
REFAH PAYI OLACAK MI?
Ortaya çıkan 6.3 puanlık fark, emekliler arasında refah payı beklentisini artırdı. Daha önce Ocak-Temmuz 2023 ve Ocak 2024'te uygulanan refah payı sayesinde zam oranları eşitlenmişti.