EMEKLİ 2026 OCAK MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi % 29,86 oldu. Eylül ayı enflasyon beklentisi ise % 2,04 olarak açıklandı.

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomi yönetimi bir dizi program yürütmektedir. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini %25-29 aralığında belirlemişti. OVP’de ise %28,5 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne baktığımız zaman beklentinin %29,86 olduğunu görüyoruz. Kısaca enflasyonda %30 sınırına varmadan bu yılı kapatacağımızı öngörüyorum.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yıl sonu enflasyon hedefi olan %29,86’yı baz aldığımız taktirde SSK ve Bağkur emeklilerine ocak ayında zam oranı %11,31 olacaktır. Orta Vadeli Program'daki yıl sonu enflasyon hedefi olan %28,5 üzerinden hesapladığımız zaman zam oranı %10.14 olmaktadır.







