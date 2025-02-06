Emekli maaş zammı ilk veri ortaya çıktı! SSK, BAĞKUR emeklisi için o rakam kesinleşti

SGK BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI İÇİN İLK RAKAM

SGK ve BAĞKUR emeklisine temmuz ayında yapılacak zam için ilk rakam şimdiden yüzde 5'i aştı. Yapılan toplu sözleşme zammı sonrası memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için ilk altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 10; 2025 yılı için ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam yapılmasına karar verilmişti. Memur emeklisinin enflasyon farkı için yüzde 0,92 oranında enflasyonun oluşması gerekiyor.