EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli temmuz maaşları ne kadar zamlanacak?

Memur ve emekli maaşlarında Temmuz zammı için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca kişi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verilerine odaklanmış durumda. İlk üç ayda (Ocak–Mart) SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kümülatif artış yüzde 10,06, memurlar için ise enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası’nın Nisan 2025 Piyasa Katılımcıları Anketine göre hesap yeniden değişti.

1 /12 Milyonlarca memur ve emekli, 2025 Temmuz maaş zammını belirleyecek 4 aylık enflasyon farkını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon verilerini 3 Mayıs 2025 Cuma günü açıklayacak. Bu veriyle birlikte 4 aylık (Ocak–Nisan) enflasyon farkı da netleşecek ve maaş artışları için ilk somut tablo ortaya çıkacak.

2 /12 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK? TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,25 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,07'ye çıktı.

3 /12 Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,55'ten 25,56'ya, 24 ay sonrası için yüzde 17,06'dan 17,69'a çıktı.

4 /12 EMEKLİ MAAŞLARI TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK? Nisan ayı enflasyonunun bu beklentiler doğrultusunda açıklanması halinde toplu sözleşme sonrası açıklanan aylık enflasyon rakamlarının toplamı yüzde 12.84 olacak. Toplam oluşacak enflasyona göre emeklilerin alacağı 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 13,44 olarak hesaplanacak.

5 /12 MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ'DA NE KADAR OLACAK? Memurlar için ise oluşacak enflasyon farkı yüzde 7,02 olacak. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 7,02 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 5 ilave edilmesi halinde nisan ayında toplam yüzde 12,38 kümülatif zam meydana gelecek.

6 /12 3 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyonun açıklanmasıyla 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK, Bağ-Kur emeklileri geride kalan üç ayda yüzde 10.06 enflasyon farkını şimdiden hak etti.

7 /12 Temmuz ayında yapılacak artış birikimli olarak hesaplanacak. En düşük emekli maaşı şu an 14 bin 469 TL olarak hesaplara yatırılıyor. 3 aylık veriye göre mevcut maaşı 14 bin 649 olan emeklilere enflasyon oranında zam yapılması durumunda maaşı 15 bin 925 liraya yükselecek.

8 /12 Emekli aylığı 15 bin lira olan emekli yüzde 10,6 zam durumunda ise 16 bin 509 lira olacak. Emekli maaşı 16 bin lira olan emeklinin aylığı 3 aylık enflasyona göre 17,610 lira olurken ortalama 17 bin lira alan emeklinin maaşı ise 18.710 liraya yükselecek.

9 /12 Yukarıda yapılan hesaplamalar 3 aylık enflasyon dikkate alınarak yapılmıştır. Kesin zam oranları nisan, mayıs ve haziran ayının enflasyonuna göre belirlenecek.

10 /12 3 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR MAAŞI HESAPLAMASI Kamu kurumlarında öğretmen, başkomiser, polis memur, uzman doktor, hemşire, mühendis ve diğer kadrolarda çalışanlar ise 3 aylık enflasyon farkına göre şimdiden 3,83 oranında zam almayı hak etti.

11 /12 Memurlar 7. Dönem toplu sözleşme zammına göre yüzde 5 zam alacak. Enflasyon farkıyla birlikte kümülatif zam 3 aylık veriye göre yüzde 9,03 olacak. 1/4 derecesinde memur olarak çalışan öğretmen mevcut olarak 52 bin 935 lira maaş alıyor. 3 aylık enflasyon ve toplu sözleşmeye göre maaşı 9,3 oranında zamlanması durumunda maaşı 4 bin 897 lira artacak ve 57.832 TL olacak.