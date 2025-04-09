Emekliye ilave zam hesabı erken geldi! Taban maaş alan için ödemeler artıyor: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası promosyonları...

Albaraka Türk

Nisan ayında emekli maaşını Albaraka Türk’e taşıyanlar ne kadar emekli promosyonu alıyor belli oldu. Şayet emeklinin maaş tutarı 20 bin TL üzerindeyse 15.600 TL, şayet iki otomatik ödeme talimatı verirse 17.000 TL, referans olanlar da sayılırsa her bir müşteri için 500 TL (en fazla 3 bin TL) olmak üzere toplam 20 bin TL'ye kadar emekli promosyonu alabiliyor.