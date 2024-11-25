"Erzurum, Sivas ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde etkili olan fırtına, kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde bugün eğitime ara verildi. Erzincan’da devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların yarın da kapalı olacağı açıklandı. Meteoroloji, kar yağışının etkisini sürdüreceği bölgelerde vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Diğer yandan diğer bölgelerde yaşanan kar yağışı nedeniyle tatil haberlerinin artabileceği ifade ediliyor. Peki Erzurum, Sivas ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Valilik son dakika tatil açıklamaları...

1 /11 "Erzurum, Sivas ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Erzurum, Kayseri ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye’nin birçok kentinde kar etkili oluyor. Soğuk hava ve tipi nedeniyle birçok kentte yollar kapandı, yaşanan trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

2 /11 BUGÜN BİRÇOK KENTTE EĞİTİME ARA VERİLDİ Hafta sonu başlayıp, yeni haftanın ilk günü de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle pazartesi günü Türkiye genelinde birçok şehirde eğitime bir gün ara verildi.

3 /11 Bazı kentlerde kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de idari izinli sayılması kararlaştırıldı.

4 /11 YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentlerden 26 Kasım Salı günü için de tatil haberleri gelmeye başladı.

5 /11 26 KASIM SALI OKULLAR TATİL Mİ? Erzincan’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 26 Kasım Salı günü de tatil edildi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Erzincan’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı gün idari izinli sayılacak.” denildi.

6 /11 Kayseri'de 2 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle 2 ilde de bugün okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimizde yaşanmakta olan kar yağışının gece de devam edeceği ve beraberinde buzlanma görülme riskinin yüksek olması nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmesi uygun bulunmuştur" ifadelerine yer verdi.

7 /11 KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? Türkiye’nin büyük bölümü hafta sonundan bu yana soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında… Kar yağışı ve şiddetli tipi kazalara neden oldu, yolları kapattı, bazı kentlerde eğitime ara verildi. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre, yurdun büyük bölümünde üç gün boyunca kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyretmesi bekleniyor.

8 /11 3 GÜN KAR YAĞACAK Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

9 /11 Yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerindeki yağışların üç gün boyunca etkili olacağını belirten Çelik, perşembe günü yağışlı havanın yurdu terk edeceğini söyledi.

10 /11 Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini bildiren Çelik, şöyle devam etti: “Bugün Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış var. Salı günü İç Anadolu’nun doğusunda, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış görülecek. Çarşamba günü ise Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu’nun doğusunda yağışlar aralıklarla devam edecek.”