Evlilik yolundaki genç çiftler, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinden faydalanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Peki evlilik kredisi yaş sınırı, başvuru şartları ve ödeme planı nasıl? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi nereden nasıl çekilecek? İşte evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi başvuru kılavuzu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz" dedi. Evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi yardımı yapılacak. Peki hangi banka faizsiz evlilik kredisi veriyor? Sıfır faizli evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı nedir, nasıl alınır, başvurular ne zaman? 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-28 Mayıs seçim sürecinde millete söz verdikleri "Aile ve Gençlik Fonu"nu geçen sene deprem bölgesinde başlattıklarını anımsatarak, bu fonla evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunulduğunu söyledi. Erdoğan, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Dünya evine girecek gençlerimiz bu imkandan faydalanmak üzere bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler. Yuva kuracak tüm gençlerimiz için şimdiden hayırlı-uğurlu olsun, diyorum." şeklinde konuştu.
Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nereden nasıl yapılır?
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınıyor.
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E-DEVLET EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI
Başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığınızla ilgili kontrol yapıldıktan sonra şartları karşılamanız halinde nikâhınız öncesinde Bakanlığımız tarafından sizinle iletişime geçilerek evlilik öncesi eğitimlere katılmanız beklenecektir. Eğitimlerin ardından resmi nikâhınızı gerçekleştirmeniz beklenecektir. Nikâhınızın ardından e-devlet kapısı başvuru sayfanız üzerinden evlendiğinizi beyan etmeniz gerekmektedir. Ardından beyan ettiğiniz tarihi takip eden ay içerisinde kredi ödemeleri hesabınıza yapılacaktır.
Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler?
Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.
Faizsiz evlilik kredisi ödemesi ne zaman nereye hangi bankaya yatacak?
Başvuru esnasında belirttiğiniz nikâh tarihinden 5 gün sonra e-devlet kapısında yer alan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” hizmet sayfasında nikâh bildirimi yapabilmeniz için bir buton aktif olacaktır.
Nikâh bildirme işlemini nikâhınızın ardından 30 gün içerisinde yapmanız gerekmektedir. Kredi tutarı nikâhı bildirimi yaptığınız tarihten sonraki ayın 20’sinden sonraki ilk iş gününde Banka tarafından adınıza açılacak hesaba aktarılacaktır.