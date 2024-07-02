Kemal Memişoğlu yeni Sağlık Bakanı oldu. İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Fahrettin Koca’nın yerine Sağlık Bakanı olarak atandı. Peki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu nereli, hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı? İşte Kemal Memişoğlu’nun hayatı.