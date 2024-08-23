KPSS LİSANS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları, sınava giren adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2024 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama takvimine göre KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi belirlendi.

KPSS Lisans oturumları sınav sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS sınav sonuçları, 23 Ağustos Cuma günü açıklanacak.