Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde olmak üzere yılda iki kez ödeniyor ve bu yıl yapılan %33,33'lük artışla 4.000 TL'ye yükselmişti. Peki, Kurban Bayramında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ne kadar ve hangi tarihte ikramiye alacak? 2025 Kurban Bayramı ikramiyeleri 4000 TL mi olacak ve kimler bu ödemeden faydalanabilecek? İşte ayrıntılar...
Emekli bayram ikramiyesi ödemesi bu kez Kurban Bayramı dolayısıyla milyonlarca kişinin hesaplarına yatırılacak. Geçtiğimiz aylarda 3.000 TL + 1.000 TL olmak üzere toplamda 4.000 TL ödeme alan emekliler, Kurban Bayramı öncesinde de ödeme tarihleri konusunda araştırmalarına başladı.
Kurban Bayramında SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri hangi tarihte ikramiye alacak?
2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce yatırılması öngörülüyor. Bu kapsamda ödemelerin 2 Haziran 2025 Pazartesi günü emeklilerin hesaplarında olması bekleniyor.
Kimler emekli ikramiyesi alacak?
Emekli bayram ikramiyesinden faydalanacaklar arasında 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur), 4C (Emekli Sandığı) emeklileri ile dul, yetim ve hak sahipleri yer alıyor.
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4000 TL mi olacak?
Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.
Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.
Ödemeler tahsis numarasına göre yatacak
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayram ikramiyesi ödemesinde olduğu gibi tahsis numarasına göre gerçekleşecek. Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri, ilerleyen günlerde bakanlık tarafından duyurulacak.
Dul ve yetim maaşı alanlar da ikramiye alacak mı?
Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin %75’i ödenecek. Çocuk olması durumunda ise %50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni %25’inden yararlanacak.
Dul ve yetim maaşını %75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak.
Dul maaşı olarak %50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.
Ölüm aylığı alan ve %25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.