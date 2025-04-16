Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Nisan 2025 Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda müjdeli haberi duyurmuştu. Son dakika gelişmesi ile 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu. 2025 yılında atama haberi bekleyen öğretmenler "25 bin yeni öğretmen atama" sürecini merak ediyor. Peki, 2025 yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? En çok hangi branş öğretmenleri atanacak? 25 bin öğretmen atama takvimi açıklandı mı? İşte 2025 MEB atama tarihleri, kontenjanları ve branşlarına dair ayrıntılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 25 bin öğretmen atamasının detayları belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu.
25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
21 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde, KPSS'ye giren adayların başvuru alınacak. 7 Mayıs tarihinde ise, mülakata girmeye hak kazananlar ilan edilecek.
İşte atamalara dair tüm detaylar: "Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı" müjdesi verilmiştir.
Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.
Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ VE KONTENJANLAR 2025
Öğretmen atamalarıyla ilgili kontenjan ve branş dağılımları, MEB'in başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla birlikte netleşecek. Adaylar, hangi alanda kaç kişilik kadro ayrıldığını bu kılavuz üzerinden öğrenebilecek.
EN SON ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILDI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son öğretmen ataması 23 Kasım 2024'te yapılmış, 20 bin sözleşmeli öğretmen kura yöntemiyle atanmıştı. Atamalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende kamuoyuna duyurulmuştu.
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025 AÇIKLANDI MI?
Takvim henüz netleşmemiş olsa da, kadro talep sürecinin tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde başvuru süreci başlayabilir. Adayların bu süreçte MEB'in resmi duyurularını yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.
2024 EN ÇOK ATAMA YAPILAN ÖĞRETMENLİK BRANŞLARI
Geçtiğimiz yıl yapılan 20 bin öğretmen atamasında en fazla kontenjan ayrılan branşlar şöyleydi:
Sınıf Öğretmenliği: 3.263
Özel Eğitim: 2.499
Rehberlik: 1.597
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.594
İngilizce: 968
Bu dağılım yeni dönemde de benzer bir tablo oluşabileceğine işaret ediyor. Ancak nihai branş listesi MEB'in açıklamasıyla kesinlik kazanacak.