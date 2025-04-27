1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak da bilinen, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan bir dayanışma günüdür. 1 Mayıs bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Peki 1 Mayıs'ta okullar tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler kapalı mı? İşte, 1 Mayıs’ta kapalı olacak işletmeler…
Resmi tatiller kamu kurumları ile diğer birçok işletmenin çalışma saatlerini ve durumunu etkilediği için 1 Mayıs’ta çalışacak olanlar “Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli günler arasında yer alıyor. Vatandaşlar 1 Mayıs resmi tatil mi? Perşembe günü okullar tatil olacak mı? sorularının cevabını arıyor. Peki 1 Mayıs Perşembe günü bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler kapalı mı?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye’de dini, milli ve kültürel öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü benzer şekilde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 1 Mayıs’ın bir gün öncesi olan 30 Nisan ise yarım gün olmayacak. Çarşamba günü tüm kamu kurumları, okullar, üniversiteler açık olacak.
1 MAYIS PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan Perşembe günü İlkokul, ortaokul, lise öğrencileriyle beraber üniversite öğrencileri eğitim faaliyetlerine ara verecek.
2 Mayıs Cuma günü eğitim kurumları faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.
HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?
Emek ve Dayanışma Günü’nde kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Dolayısıyla belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kaymakamlıklar, PTT kısacası tüm kamu kurumları bugün kapalı olacak.
1 Mayıs Perşembe günü eczaneler nöbet sistemiyle çalışırken hastanelerin sadece acil servisleri çalışmaya devam edecek.
Özel ve kamu bankaları, Borsa İstanbul, noter, Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) 1 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak.