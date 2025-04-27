Resmi tatiller kamu kurumları ile diğer birçok işletmenin çalışma saatlerini ve durumunu etkilediği için 1 Mayıs’ta çalışacak olanlar “Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli günler arasında yer alıyor. Vatandaşlar 1 Mayıs resmi tatil mi? Perşembe günü okullar tatil olacak mı? sorularının cevabını arıyor. Peki 1 Mayıs Perşembe günü bankalar, eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler kapalı mı?