Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı son dakika! 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

2025 yılı içinde toplam 37 bin personel alımı yapacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı, ilk etapta 19 bin kişilik kadro için süreci başlatıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve tekniker gibi branşların yer aldığı alımların yakında ilan edileceğini bildirdi. Başvurular ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu üzerinden alınacak. Başvuru tarihi, kadro ve branş dağılımının ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Gelişmeler resmi kaynaklardan takip edilecek.
2025 yılı içinde toplam 37 bin sağlık çalışanı alımı gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı, ilk etapta yapılacak 19 bin kişilik personel alımı için süreci başlatıyor. Hekim dışı sağlık personelini kapsayan alımın Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Başvurular, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu üzerinden alınacak. Başvuru takvimi ve branş dağılımı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Süreçle ilgili gelişmeler resmi duyurularla netlik kazanacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI 2 AŞAMADA YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan alıma ilişkin açıklama geldi. Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada gerçekleştirilecek.
İlk aşamada Mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. İkinci aşamada Eylül ayında 18 bin personel için ilana çıkılacak.
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Toplamda 37 bin kadro aldık. Önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ihtiyacımız var, kadroları ilan edeceğiz. Pazartesi itibarıyla ÖSYM'ye yolluyoruz. Mayıs'ta 19 bin atama yapacağız. İkinci etapta Eylül ayında kalan 18 bin atama için ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak."
19 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Gün içerisinde ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanması bekleniyor.
19 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı kapsamında kadro ve branş dağılımı ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasının ardından belli olacak.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından ais.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgisi girilerek adaylar başvurularını yapabilecek.