Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelinde yapacağı 3.658 sürekli işçi alımı kapsamında İzmir için de temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kadrolarında alım yapılacak. Bu alım için başvurular 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şubesi üzerinden tamamlandı. Başvuru süreci sonrası gözler işçi alımı kura çekilişi sonuçlarında. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı İzmir kuraları ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı İzmir temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

1 /5 Sağlık Bakanlığı hastanelerde istihdam edilmek süreki işçi alımı yapıyor. 3.658 işçi alımı için başvurular 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şubesi üzerinden tamamlandı. Başvurusu kabul edilen ve kuraya katılmaya hak kazanan adayların nihai listeleri İŞKUR üzerinden yayınlanmakta. Bu listeler kazananları değil, kuraya katılacakları göstermekte.

2 /5 Sağlık Bakanlığı işçi alımı İzmir kuraları ne zaman çekilecek? İşçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacaktır. Kura çekimi Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube hesabından canlı olarak izlenebilecektir.

3 /5 Sağlık Bakanlığı işçi alımı Ankara kura çekilişi canlı izle

4 /5 Kura Sonuçları: Kura sonuçlarının, kura çekildiği gün yani 27 Mayıs 2025 Salı günü Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmesi beklenmektedir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sonuçları sorgulayabileceklerdir.