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Sağlık Bakanlığı işçi alımı Konya kurası çekiliş sonuçları asil ve yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Konya kurası çekiliş sonuçları asil ve yedek isim listesi

11:4626/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği 3.658 sürekli işçi alımı kapsamında Konya için de kontenjan ayrıldı. Başvurular 5 Mayıs - 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un e-şube adresi üzerinden tamamlandı. Şimdi gözler sürekli işçi alımı kura çekiminde. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı Konya kuraları çekildi mi, temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 81 ilde toplam 3.658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecektir. Alımlar; temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı pozisyonlarında yapılacak. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte noter huzurunda kuralar çekilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı Konya kura sonuçları isim listesi. İşte Temizlik personeli, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi kura çekilişi canlı izlelinki.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Tarih: 27 Mayıs 2025 Salı

Yer: Ankara

Saat: 09:00 – 18:00 arası

Yayın: Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Ankara kura çekilişi canlı izle

Aynı gün saat 22:00 itibarıyla https://iscisonuc.saglik.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı

Temizlik Görevlisi: 3.170 kişi

Klinik Destek Elemanı (Hastane): 242 kişi

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 240 kişi

Aşçı: 6 kişi 

Sağlık Bakanlığı işçi alımı Başvuru ve Nihai Liste

Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmıştır. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, kuraya katılmaya hak kazanan adayların yer aldığı nihai liste yayımlanmıştır. Adaylar, İŞKUR e-şube üzerinden "İş Başvurularım" sekmesine girerek "Nihai Aday Listesi" bağlantısından listelere ulaşabilirler.

Kura çekimi sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecektir. Asil olarak seçilen adaylar, gerekli belgeleri belirtilen tarihlerde ilgili kurumlara teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen veya şartları sağlamayan adayların yerine yedek adaylar davet edilecektir.

Sağlık Banlığı kura sonuçları ve atama süreciyle ilgili tüm duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır; bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.

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