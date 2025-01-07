Aile Sağlık Merkezi çalışanları aralık ayından sonra bir kez daha iş bırakacak. Geçtiğimiz aylarda iki kez görev bırakma eylemi yapan Aile Hekimleri üçüncü kez grev yapacak. 81 ilde düzenlenecek iş bırakma eylemi, tam 5 gün sürecek. Aile Hekimleri, grev tarihlerinde kapalı olacak. Peki, sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri grevi ne zaman başlayacak/bitecek? Aile Hekimleri grev tarihleri ne zaman?