İşlem Kodu Alma (3 farklı yöntem ile):





Uygulama Üzerinden:

www.sbos.saglik.gov.tr adresinden rapor almadan önce işlem kodu oluşturabilirsiniz.

Fiziki Başvuru:

Rapor için "aile hekiminize" direkt başvurabilirsiniz. Muayene sonrasında aile hekiminiz tarafından e-Raporunuz oluşturulur ve işlem kodu üretilir.

SMS ile Başvuru:

T.C. kimlik numaranızı ve rapor türünü yazarak 2023'e mesaj gönderebilirsiniz. Ödeme yapmak için işlem kodu SMS olarak size iletilecektir.

Örnek SMS Metni: T.C. Kimlik No sürücü 12345678901 sürücü → 2023

SMS Rapor Kısa Adı:

Sporcu: sporcu

Sürücü: surucu

Genel Tıbbi Değerlendirme: genel

İş Sağlığı ve Güvenliği: iş

Hac/Umre İçin Parmak İzi: hac

Yivsiz Av Tüfeği: yivsiz

Akli Meleke: aklimeleke

Ödeme İşlemi:

Ödeme işleminizi www.sbos.saglik.gov.tr adresinden işlem kodunuz ile kredi kartınızla veya Havale/EFT yoluyla online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Havale/EFT:

HALK BANKASI

Hesap Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı

IBAN: TR500001200945200027000001

VAKIFBANK

Hesap adı: T.C. Sağlık Bakanlığı

IBAN: TR500001500158007356781973















































