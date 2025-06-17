Sağlık Bakanlığı son dakika açıklamasıyla sağlık raporu ücreti hakkında açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı yayımladığı ücret listesiyle 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak sağlık hizmetlerine dair tarifiyle duyurdu. Aile hekimlerinden alınacak sağlık raporları ücretli hale getirildi. Peki, Sağlık raporu ücretleri ne kadar, ödeme nasıl ve nereden yapılır? İşte Sağlık Raporu sbos.saglik.gov.tr ödeme ekranı...
Hastaneler, poliklinikler ve aile hekimleri aracılığıyla alınan raporlar hakkında ücret düzenlemesi hakkında tablo vatandaşlarla paylaşıldı. Rapor için ödemeler www.sbos.saglik.gov.tr ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, 2025 sağlık raporu ücretleri ne kadar, ödeme nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar
SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ 2025
Sağlık raporu ücretleri şu şekilde olacak;
İŞLEM ADI FİYAT (TL)
Tek Hekim Sağlık Raporu 300 TL
Tek hekim Sağlık Raporu (Aile hekimliği) 250 TL
Sağlık Kurulu Raporu 1250 TL
Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu 1500 TL
Sürücü Raporları Tek Branş 300 TL
Sürücü Raporları iki Branş 450 TL
Sürücü Raporları Sağlık Kurulu 750 TL
Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf I 5250 TL
Uçucu Raporu ( Sivil Vatandaş) sınıf II 3750 TL
Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu ( Sivil Vatandaş) 3750 TL
Psiko-teknik Değerlendirme Psikiyatri Muayenesi 300 TL
RAPOR ÜCRETİ TALEP EDİLEN TÜRLER
1-Sporcu Raporu
2- Sürücü Raporu
3-Durum Bildirir: Tek Hekim Raporları
A Yivsiz Av Tüfeği Durum Bildirir Hekim Raporu
B. Genel Tıbbi Değerlendirme Durum Bildirir Tek Hekim Raporu
C. Hac Umre için Parmak İzi Durum Bildirir Tek Hekim Raporu
D İş Sağlığı ve Güvenliği Durum Bildirir Tek Hekim Raporu
E. Akli Meleke Dunun Bildirir Tek Hekim Raporu
SAĞLIK RAPORU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Aile Hekimliği birimlerinden isteğe bağlı rapor almak için 3 farklı yöntem ile işlem kodu alınır:
1. www.sbos.saglik.gov.tr
2. SMS
3. Aile hekimine fiziki başvuru
İşlem kodu ile muayene öncesinde veya sonrasında ödeme yapılır:
1. www.sbos.saglik.gov.tr adresinden veya
2. Banka kanallarından.
Muayene işleminden sonra rapor oluşturulur. Rapora e-Nabız ve e-Devlet üzerinden erişilebilir.
İşlem Kodu Alma (3 farklı yöntem ile):
Uygulama Üzerinden:
www.sbos.saglik.gov.tr adresinden rapor almadan önce işlem kodu oluşturabilirsiniz.
Fiziki Başvuru:
Rapor için "aile hekiminize" direkt başvurabilirsiniz. Muayene sonrasında aile hekiminiz tarafından e-Raporunuz oluşturulur ve işlem kodu üretilir.
SMS ile Başvuru:
T.C. kimlik numaranızı ve rapor türünü yazarak 2023'e mesaj gönderebilirsiniz. Ödeme yapmak için işlem kodu SMS olarak size iletilecektir.
Örnek SMS Metni: T.C. Kimlik No sürücü 12345678901 sürücü → 2023
SMS Rapor Kısa Adı:
Sporcu: sporcu
Sürücü: surucu
Genel Tıbbi Değerlendirme: genel
İş Sağlığı ve Güvenliği: iş
Hac/Umre İçin Parmak İzi: hac
Yivsiz Av Tüfeği: yivsiz
Akli Meleke: aklimeleke
Ödeme İşlemi:
Ödeme işleminizi www.sbos.saglik.gov.tr adresinden işlem kodunuz ile kredi kartınızla veya Havale/EFT yoluyla online olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Havale/EFT:
HALK BANKASI
Hesap Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı
IBAN: TR500001200945200027000001
VAKIFBANK
Hesap adı: T.C. Sağlık Bakanlığı
IBAN: TR500001500158007356781973
SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ ÖDEME EKRANI