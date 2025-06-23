Taban puanlar, bir programa en son yerleşen öğrencinin puanını, başarı sıralaması ise ilgili programda yerleşen öğrencilerin YKS'deki genel sıralamalarını gösterir. Bu bilgiler, öğrencilerin kendi puan ve sıralamalarına göre hangi bölümlere yerleşme şanslarının olduğunu anlamaları açısından kritik öneme sahiptir. Örneğin, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bazı sözel bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları şöyleydi:

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