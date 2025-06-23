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YKS sözel taban puanları: 2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri başarı sıralaması

YKS sözel taban puanları: 2 ve 4 yıllık üniversite bölümleri başarı sıralaması

13:1323/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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YKS sınav maratonu sona erdi. Sözel puan türünden tercih yapacak adaylar için YKS sözel taban puanları ve YKS sözel sıralama bilgileri büyük önem taşıyor. Özellikle TYT sözel bölümler kapsamında yer alan çeşitli programlar, adayların geleceklerini şekillendirmede kritik rol oynuyor. Peki 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite sözel bölüm meslekleri nelerdir? İşte YKS sözel bölümleri, taban puanları ve başarı sıralaması.

YKS sözel puan türü, özellikle dil, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, iletişim ve sanat gibi alanlara ilgi duyan öğrencilerin tercih ettiği bir puan türüdür. Bu puan türüyle öğrenci alan birçok farklı YKS sözel bölüm bulunuyor.  Üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları, kontenjanlar da dikkate alınarak tercihler gerçekleşecek. Peki, YKS 2025 taban puanları belli oldu mu? İşte, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması...

4 Yıllık Sözel Bölümler Nelerdir? 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi 

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı 

Basın ve Yayın 

Coğrafya 

Coğrafya Öğretmenliği 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 

Çerkez Dili ve Edebiyatı 

Çizgi Film ve Animasyon 

El Sanatları 

Film Tasarımı ve Yazarlığı 

Film Tasarımı ve Yönetimi 

Film Tasarım ve Yönetmenliği 

Fotoğraf 

Fotoğraf ve Video 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Gazetecilik 

Geleneksel Türk Sanatları 

Görsel İletişim Tasarımı 

Görsel Sanatlar 

Görsel Sanatlar ve İletişim 

Gürcü Dili ve Edebiyatı 

Halkbilim 

Halkla İlişkiler 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

İlahiyat 

İletişim Bilimleri 

İletişim Fakültesi 

İletişim Sanatları 

İletişim Tasarımı ve Yönetimi 

İletişim ve Tasarım 

İslam Bilimleri 

İslami İlimler 

Kazak Dili ve Edebiyatı 

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi 

Kültür ve İletişim Bilimleri 

Kürt Dili ve Edebiyatı 

Medya ve Görsel Sanatlar 

Medya ve İletişim 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

Özel Eğitim Öğretmenliği 

Radyo, Televizyon ve Sinema 

Reklam Tasarımı ve İletişimi 

Reklamcılık 

Rekreasyon Yönetimi 

Sanat Tarihi 

Sanat ve Kültür Yönetimi 

Sinema ve Dijital Medya 

Sinema ve Televizyon 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Sümeroloji 

Süryani Dili ve Edebiyatı 

Tarih 

Tarih Öğretmenliği 

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı 

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji 

Türk Dili ve Edebiyatı 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 

Türk Halkbilimi 

Türkçe Öğretmenliği 

Türkoloji 

Yeni Medya 

Yeni Medya ve İletişim 

Zaza Dili ve Edebiyatı 

2 Yıllık Sözel Bölümler Nelerdir? 

Adalet 

Aşçılık 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 

Çağrı Merkezi Hizmetleri 

Çocuk Gelişimi 

Deri Konfeksiyon 

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 

Geleneksel El Sanatları 

Halıcılık ve Kilimcilik 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 

İlahiyat 

Kültürel Miras ve Turizm 

Marka İletişimi 

Medya ve İletişim 

Mimari Dekoratif Sanatlar 

Radyo ve Televizyon Programcılığı 

Reklamcılık 

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Turist Rehberliği (2 Yıllık) 

Turizm Animasyonu (2 Yıllık) 

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık) 

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık) 

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik 

Yerel Yönetimler 

Üniversite YKS Sözel Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Her yıl YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversitelerin sözel taban puanları ve başarı sıralamaları da netleşir. Bu veriler, bir önceki yılın yerleştirme sonuçlarına göre belirlenir ve adayların tercih yaparken en çok dikkat etmesi gereken bilgilerdendir.

Taban puanlar, bir programa en son yerleşen öğrencinin puanını, başarı sıralaması ise ilgili programda yerleşen öğrencilerin YKS'deki genel sıralamalarını gösterir. Bu bilgiler, öğrencilerin kendi puan ve sıralamalarına göre hangi bölümlere yerleşme şanslarının olduğunu anlamaları açısından kritik öneme sahiptir. Örneğin, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bazı sözel bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları şöyleydi:

YKS 2 YILLIK ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


YKS 4 YILLIK LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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