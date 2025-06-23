YKS sınav maratonu sona erdi. Sözel puan türünden tercih yapacak adaylar için YKS sözel taban puanları ve YKS sözel sıralama bilgileri büyük önem taşıyor. Özellikle TYT sözel bölümler kapsamında yer alan çeşitli programlar, adayların geleceklerini şekillendirmede kritik rol oynuyor. Peki 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite sözel bölüm meslekleri nelerdir? İşte YKS sözel bölümleri, taban puanları ve başarı sıralaması.
YKS sözel puan türü, özellikle dil, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, iletişim ve sanat gibi alanlara ilgi duyan öğrencilerin tercih ettiği bir puan türüdür. Bu puan türüyle öğrenci alan birçok farklı YKS sözel bölüm bulunuyor. Üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları, kontenjanlar da dikkate alınarak tercihler gerçekleşecek. Peki, YKS 2025 taban puanları belli oldu mu? İşte, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması...
4 Yıllık Sözel Bölümler Nelerdir?
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarımı ve Yazarlığı
Film Tasarımı ve Yönetimi
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve İletişim
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İletişim Bilimleri
İletişim Fakültesi
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam Bilimleri
İslami İlimler
Kazak Dili ve Edebiyatı
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Rekreasyon Yönetimi
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Türkçe Öğretmenliği
Türkoloji
Yeni Medya
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı
2 Yıllık Sözel Bölümler Nelerdir?
Adalet
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Deri Konfeksiyon
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Geleneksel El Sanatları
Halıcılık ve Kilimcilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İlahiyat
Kültürel Miras ve Turizm
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Mimari Dekoratif Sanatlar
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Reklamcılık
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turist Rehberliği (2 Yıllık)
Turizm Animasyonu (2 Yıllık)
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
Yerel Yönetimler
Üniversite YKS Sözel Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Her yıl YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversitelerin sözel taban puanları ve başarı sıralamaları da netleşir. Bu veriler, bir önceki yılın yerleştirme sonuçlarına göre belirlenir ve adayların tercih yaparken en çok dikkat etmesi gereken bilgilerdendir.
Taban puanlar, bir programa en son yerleşen öğrencinin puanını, başarı sıralaması ise ilgili programda yerleşen öğrencilerin YKS'deki genel sıralamalarını gösterir. Bu bilgiler, öğrencilerin kendi puan ve sıralamalarına göre hangi bölümlere yerleşme şanslarının olduğunu anlamaları açısından kritik öneme sahiptir. Örneğin, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bazı sözel bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları şöyleydi:
YKS 2 YILLIK ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ