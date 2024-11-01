4 maçta sarı kart görmüştü: Yıldız futbolcuya yasadışı bahis soruşturması

İngiltere Premier League'de 4 maçta kasıtlı olarak sarı kart görmekle suçlananan yıldız futbolcu yasadışı bahis soruşturması kapsamında ifade verecek. Oyuncu 3 Aralık’ta oynanacak kritik maçı bu sebeple kaçıracak. Detaylar haberimizde.
West Ham United forması giyen Lucas Paqueta'ya kötü haber geldi.
İngiltere Premier League'de 4 maçta kasıtlı olarak sarı kart görmekle suçlanmasının ardından hakkında soruşturma açılan Paqueta sıkıntılı zamanlardan geçiyor.
Daha önce soruşturma kapsamında ifade veren yıldız oyuncu tekrar ifade verecek.
İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Brezilya'daki yasadışı bahis soruşturması kapsamında ifade vereceği için Paqueta, 3 Aralık'ta oynanacak Leicester maçını kaçıracak.
Bu sezon takımı ile 11 maça çıkan Lucas Paqueta, 2 gol attı.