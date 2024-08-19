Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçeli taraftarlara müjdeli haber: Transferi açıkladı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de asbaşkan Acun Ilıcalı'dan taraftarları sevindirecek haber geldi.
Ligde sezona 1 galibiyet ve 1 beraberlikle başlayan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı lacivertliler, Jose Mourinho önderliğinde kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor.
Fred'in sakatlanmasının ardından orta saha transferi elzem olan Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü isimlerle görüşülüyor.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de katıldığı bir televizyon programında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.
Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Anlamsız şekilde düşmanca tavırlar sergilendi. Göztepe ile Fenerbahçe arasına ne gibi gerginlik var?"
Holiganlar, Göztepe'yi, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'a bağlamaz. Oturduğumuz yerde çok kötü enerji vardı. Sonra hakaretler yedik."
"Bu holiganizmle ilgili acil şekilde kanun çıkması lazım. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum. Bu tip insanlara ömür boyu men vereceksin."
"Galatasaray'ın bu konuya müdahil olmasını doğru bulmuyorum."
"Ferdi Kadıoğlu'nu tutmak istiyoruz. Gitmemesi için çalışıyoruz."
"Bizim en büyük yıldız transferimiz Mourinho'dur."
"Messi’yi getirsek ‘Messi dışında kimi getirdiniz?’ diyecektiniz. Yıldızlar gelecek dediğimizde herhalde Mbappe beklemiyordu kimse. Futbolcuda nitelik değil nicelik önemli. Biz orada Alex'lerden bahsediyorduk."
"Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci gibi oyuncuları yarın satsak, 100 milyon euro para toplarız"
"En-Nesyri hocamızın birinci tercihiydi. Paraysa para dedik. Hocamızın ilk tercihini almak için bir buçuk ay uğraştık."
"Maximin transferi zor bir transferdi"
"Arabistan'da çok yüksek ücret alıyordu. Hocamız istedi getirdik."
"Fred sakatlanmasa orta saha ihtiyacımız yoktu ama şu an var. Takıma orta saha transferi yapacağız."
"Orta saha transferi niye gecikiyor diyorsunuz. Gecikiyor çünkü en iyisini almak için çalışıyoruz."
"Bizde A-B-C-D planları hepsi mevcut."
"Orta saha için bekleyelim, görelim ve karar verelim dedik. Teknik bir konu. 6 mı olacak, 6-8 mi olacak? Bunları düşünüyoruz. Yabancı sınırı var."
"Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nu beğeniyor. Kulübün menfaatlerine göre gidecekse, yerine birini alacağımızı biliyor"
"Transferde önemli bir şeyin peşindeyiz, inşallah olursa..."
"Jose Mourinho 'Kimi istediyseniz aldınız, orta saha için de çabalarınız takdir ediyorum' dedi. Burada artık birlik olarak yürüyeceğiz."