Alman golcü Niclas Füllkrug Süper Lig yolunda: İmza atmaya çok yakın

Premier Lig takımlarından West Ham forması giyen Alman golcü Niclas Füllkrug için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 32 yaşındaki santraforun yeni sezonda Süper Lig devinde forma giymeye yakın olduğu yazıldı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham forması giyen Alman golcü Niclas Füllkrug için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
32 yaşındaki forvet oyuncusunun önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giymeye yakın olduğu yazıldı.
Beşiktaş'ta sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Ciro Immobile ile yolları ayrılıyor. Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında, "Immobile sezon planlamasında yer almıyor. Devam etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Immobile’nin 6 milyon Euro'luk maaşından kurtulacak olan Beşiktaş, Alman santrafor Niclas Füllkrug'u transfer etmek istiyor.
Dortmund'dan sezon başında 27 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Füllkrug, 15 maçta forma giyerken 3 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli golcünün siyah-beyazlıların teklifine sıcak baktığı transferin sezon sonunda gerçekleşmeye yakın olduğu öğrenildi.