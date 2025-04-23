Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Alman golcü Niclas Füllkrug Süper Lig yolunda: İmza atmaya çok yakın

Alman golcü Niclas Füllkrug Süper Lig yolunda: İmza atmaya çok yakın

15:1223/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Premier Lig takımlarından West Ham forması giyen Alman golcü Niclas Füllkrug için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 32 yaşındaki santraforun yeni sezonda Süper Lig devinde forma giymeye yakın olduğu yazıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham forması giyen Alman golcü Niclas Füllkrug için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 

32 yaşındaki forvet oyuncusunun önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giymeye yakın olduğu yazıldı.

Beşiktaş'ta sergilediği performansla beklentilerin altında kalan Ciro Immobile ile yolları ayrılıyor. Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında, "Immobile sezon planlamasında yer almıyor. Devam etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

Immobile’nin 6 milyon Euro'luk maaşından kurtulacak olan Beşiktaş, Alman santrafor Niclas Füllkrug'u transfer etmek istiyor. 

Dortmund'dan sezon başında 27 milyon Euro'ya West Ham'a transfer olan Füllkrug, 15 maçta forma giyerken 3 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli golcünün siyah-beyazlıların teklifine sıcak baktığı transferin sezon sonunda gerçekleşmeye yakın olduğu öğrenildi.


#Niclas Füllkrug
#Transfer
#Trendyol Süper Lig
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SON DEPREMLER İSTANBUL: İstanbul'da kaç deprem oldu? En büyük deprem kaç şiddetinde?